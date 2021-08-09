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消息指稱中國政府將嚴格規範境內行動裝置使用無線充電功率 不得超過50W

聯合新聞網 / 楊又肇

中國工信部今年2月中旬提出無線充電 (電力傳輸)設備無線電管理暫行規定 (徵求意見稿)》，其中顯示將從明年1月1日開始規範所有在中國境內生產，或是進口至中國境內銷售，並且對應行動裝置使用的無線充電設備，額定傳輸功率均不得超過50W。而在意見徵集截至今年3月19日結束後，消息指稱中國政府將以50W功率作為標準，要求境內業者生產或進口對應行動裝置使用的無線充電設備，均不得超過此功率規範。

會有這樣的限制，在於越來越多手機業者透過自家設計打造不同客製化無線充電技術，例如小米在今年就已經提出200W有線及120W無線快充技術，強調可在8分鐘內將4000mAh電池電量充滿，而諸如OPPO、vivo、realme，甚至華為等業者也均強調旗下無線充電可對應更高瓦數規格。

但畢竟無線充電技術仍涉及無線頻率使用安全規範，同時持續以自有技術往更高功率規格發展，中國政府顯然認為會有發生意外風險的可能，例如因為高功率電力輸出可能造成線材過熱走火，甚至因為電池過充發生爆炸等危險狀況，同時更認為無線充電使用的頻段沒有適當管制也會造成後續影響。

因此在稍早提出的《無線充電 (電力傳輸)設備無線電管理暫行規定 (徵求意見稿)》，便針對應用在行動裝置的無線充電設備規定僅能使用介於100-148.5kHz、6765-6795kHz頻段，同時額定傳輸功率不得超過50W，另外輻射值也必須符合《無線充電 (電力傳輸)設備技術要求》規定項目。

除了針對行動裝置使用無線充電設備規範，中國政府也針對車輛裝置使用無線充電設備提出相關規範，其中額定傳輸功率不小於22kW，同時低於120kW的電動車輛 (包含摩托車)所使用無線充電設備，應該使用19-21kHz頻段運作，而額動傳輸功率低於22kW且用於電動車輛的無線充電設備，則應使用79-90kHz頻段運作。

同時，相關規範也說明上述無線充電設備應遵守中國國家無線電管理相關規定，避免影響目前固定使用的無線傳輸設備、水上移動設備、無線電導航、陸上移動設備、標準頻率時間訊號、無線電定位業務及無線電台 (站)造成影響，另外也不得提出免受無線電干擾保護要求。

而若此項規範正式進入實施階段，意味小米等業者提出高功率無線充電技術將無法進入市場使用 (至少在中國市場)，但如果以中國政府準備在明年才正式實施此項規範的話，或許小米接下來即將應用在小米MIX 4的高功率無線充電技術仍可順利用在手機產品。

至於realme日前對外展示採50W功率設計的磁吸無線閃充MagDart技術，或許就是因應中國政府此項規範作準備，預計要等到2022年才會在市場推出實際應用產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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