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vivo在中國申請「VIVOCARD」商標 可能計畫推出自有信用卡服務
華為去年在中國市場推出自有信用卡服務HUAWEI Card之後，顯然vivo也計畫跟進類似服務，預計推出名為vivo Card的自有信用卡。
依照vivo在今年7月28日於中國國家知識產權局 (CNIPA)遞交申請的「VIVOCARD」商標，顯示vivo也計畫跨足金融服務市場，預期會比照華為跟進推出自有信用卡。
不過，目前vivo方面並未透露是否計畫推出自有信用卡服務，或許會在日後合適時間公布。
而在此之前，與vivo有一定淵源關係的OPPO，其實也曾傳出準備推出自有信用卡服務，並且以OPPO Card為稱，但目前並未在市場實際推行，有可能只是先申請註冊商標專利，避免遭他人註冊使用。
從蘋果開始與高盛銀行合作，推出旗下第一款自有信用卡服務Apple Card，並且與自家產品銷售綁定，同時也能加深服務使用黏著之後，包含三星、華為、Google均跟進推出類似服務，並且與金融業者合作推出自有金融卡片，藉此加入金融市場競爭。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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