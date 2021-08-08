vivo在中國申請「VIVOCARD」商標 可能計畫推出自有信用卡服務

台灣在2019年開放YouTube付費會員訂閱後，對於喜歡的創作者，現在又多了一種支持他們持續創作的方式，透過訂閱，不僅能獲得專屬徽章與限定貼圖，隨著訂閱時間的長短，勳章也會變得不一樣，讓人在留言區中凸顯出一種「我是獨一無二」的殊榮感。

2021-08-04 10:11