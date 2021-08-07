疫情延燒 亞馬遜率先將員工重返辦公室時間延至2022年

雖然日前宣布希望內部員工從今年9月開始返回辦公室工作，並且採每週可選兩天遠距辦公的彈性工作模式。但隨著近期新型冠狀病毒Delta變異株大幅影響之下，亞馬遜表示將使內部員工重返辦公室時間延後至明年。

相比目前Google、Facebook等科技業者仍希望員工在今年9月返回辦公室工作，而蘋果僅考量目前影響加劇情況，選擇將員工重返辦公室時間延後至今年10月，亞馬遜則是第一家宣布將重返辦公室時間延後至明年的科技業者。

而調整後的返回辦公室工作時間，將訂在2022年1月3日，包含美國及其他國家地區的亞馬遜員工都會在此時間返回辦公室工作。

沒意外的話，亞馬遜一樣也會要求重返辦公室工作的員工預先完成疫苗施打，否則必須全程配戴口罩。但相較其他科技業者的作法，亞馬遜並未強制所有重返辦公室的員工都必須完成疫苗施打，仍保留員工可選擇配戴口罩工作的彈性。

而跟Google一樣，目前亞馬遜也開放員工在每年內以最多四周時間長度，選擇在美國境內不同地區遠距辦公，藉此因應員工在後疫情時代需要更大彈性辦公需求。

在此之前，亞馬遜新任執行長Andy Jassy便曾透露在後疫情時代構思全新辦公模式相當重要，同時更認為許多發明與創新難以透過線上形式完成，部分情況依然需要緊密團隊協作才能實現，但也不會否認透過網路實現更具彈性的工作模式所帶動效益。

因此從原先提出希望回歸以辦公室為中心的運作模式，目前亞馬遜顯然也希望能在彈性辦公模式找到更合適的平衡點。但彈性辦公模式顯然無法適用於亞馬遜負責貨品配送相關業務員工，主要還是會針對能透過網路辦公的員工提供此項彈性工作模式。

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