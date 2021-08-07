美國計畫在2030年實現過半境內新車都必須採零碳排放設計

依照美國拜登總統簽署新行政命令，說明將在2030年實現過半美國境內銷售新車都必須實現零碳排放設計，意味屆時過半在美國銷售的新款車輛都必須採用純電或其他新能源驅動設計，並且讓過往崇尚傳統燃油車的美國開始走向更龐大綠能應用發展，同時也能在市場上與眾多中國新興電動車產業抗衡。

此項行政命令將由美國環保署與美國國家公路交通安全管理局共同擬定相關政策，初期目標將會放在改善現有燃油車油耗，以及降低排碳量為目標，其中將會參考加州與BMW、福特、Honda、Volvo，以及福斯等車廠協議內容，相關政策預計由美國環保署最快在2023年宣布施行，同時會由美國國家公路交通安全管理局在2024年開始管制新上市車款是否符合規範。

依照先前說明，加州與麻薩諸塞州都已經確認在2035年開始全面停售傳統燃油車，同時通用汽車也已經確認會從2035年起全面終止生產傳統燃油車，另外包含福特、Volvo、飛雅特等車廠目前也均因應全球各地區要求，將會在2030年開始走向全電車輛發展。

因此，即便目前美國境內的電動車整體銷量遠小於傳統燃油車，加上目前充電站資源、規格仍有不少難以說服多數消費者更換電動車的情況，但以目前各個車廠都已經有相應發展調整計畫，加上此次美國政府決定作法，同時也提撥相關經費用於建置發電與充電相關配套措施，或許能更順利推動美國境內大幅轉向電動車應用發展。

而拜登更呼籲提撥1740億美元資金振奮電動車產業發展，其中包含以1000億美元金額作為刺激消費者更換電動車時的補助，美國參議院日前則提擬涵蓋以75億美元資金用於建置電動車充電站的基礎設施法案，顯示美國計畫在電動車應用轉型加速佈署，避免遠遠落後中國及歐洲地區發展進度。

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