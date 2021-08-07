3dfx Interactive傳出捲土重來消息？可能只是一場騙局
日前由位於舊金山的投資公司Jansen Products宣布於今年7月23日收購品牌資產，並且計畫讓睽違20年的3dfx Interactive捲土重來，甚至準備在今年冬季推出顯示卡產品，後續卻出現原本用於更新動態的Twitter帳號被移除，似乎顯示3dfx Interactive的回歸可能只是一齣鬧劇，甚至可能是一場騙局。
日前標榜為3dfx Interactive品牌官方帳號，在Twitter上透露睽違市場20年的3dfx Interactive即將回歸，後續更說明由位於舊金山的投資公司Jansen Products在今年7月23日收購品牌資產，未來不僅計畫在冬季推出顯示卡產品，更準備跨足智慧型手機、智慧電視，以及其他聲音相關應用產品。
而在後續釋出內容中，更說明計畫推出的顯示卡將以Voodoo 6為稱，而預計跨足其他市場的產品，則分別是Ruffon品牌智慧型手機，以及Galaxian品牌平板與名為Lithium 77K5D的智慧電視，其他更包含以Brozzo品牌為稱的藍牙音響與5.1升到家庭劇院系統。
但這個標榜為3dfx Interactive的品牌官方帳號，後續卻被刪除，因此開始有不少人猜測可能只是利用眾多玩家情懷所做的惡作劇，甚至可能是藉由3dfx Interactive品牌影響力，以及Voodoo顯示卡名聲吸引後續投資。
在網路上查找有關Jansen Products名稱的公司行號，比較符合的是位於比利時的建築公司，而非帳號所稱位於舊金山的投資公司，因此看起來有相當高比例只是一場騙局。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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