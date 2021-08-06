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申請遠距辦公Google准了！但有15％員工這些原因被退件

聯合新聞網 / 楊又肇

針對日前員工抗議申請遠距辦公許可時，遭到不公平對待情況Google稍早向員工說明，表示日前提出遠距辦公許可申請中，將有85%比例獲得批准，讓這些有需求員工可以透過遠距辦公完成工作事項，或是依照需求更換辦公地點。

依照Google人力資源主管Fiona Cicconi在內部信件中說明，約15%比例提出申請被拒絕原因，是考量其工作性質需要專業設備，或是有特定限制，因此無法批准以遠距辦公或更換辦公地點的工作申請

不過，在多達1萬名員工提出遠距辦公申請中，有高達85%比例申請將會獲得批准，意味接下來在10月恢復回到辦公室工作時，將有不少Google員工可維持在家或其他地點工作，甚至更改工作的辦公室地點。

但Fiona Cicconi也說明此次申請被拒絕的員工，日後依然可以依照工作狀態申請調整，例如日後工作模式有所改變，或是職務有所異動時，依然可以針對個人需求提出工作模式調整。

Google原訂要求員工在今年9月初恢復回到辦公室工作，但因為疫情仍有不確定情況，回到辦公室工作時間也就被延後至10月中旬，並且要求所有回到辦公室工作的員工都必須完成施打新型冠狀病毒疫苗，藉此確保員工個人與他人的健康安全。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

遠距 疫情 Google

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