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3dfx Interactive預告捲土重來？只是投資公司藉其品牌挖掘發展機會

聯合新聞網 / 楊又肇

日前預告即將捲土重來的3dfx Interactive，稍早確認由位於舊金山的投資公司Jansen Products於今年7月23日收購其資產，預計會在今年冬季再次復出，並且計畫推出新款顯示卡產品，更計畫跨足智慧型手機、智慧電視，以及其他聲音相關應用產品。

目前Jansen Products尚未透露接下來預計推出產品細節，僅說明目前正在進行3dfx Interactive品牌名稱所有權移轉。

不過，從NVIDIA在2002年就已經以7000萬美元收購3dfx Interactive絕大部分資產來看，Jansen Products取得資產應該就只是3dfx Interactive品牌相關內容，並且透過其品牌影響力爭取更多發展機會。

畢竟原本3dfx Interactive大部分資產都已經在NVIDIA手上，因此現在的3dfx Interactive顯然已經無法再次推出像過往Voodoo系列般令人驚艷的顯示卡產品，甚至預計在今年冬季推出的顯示卡都有可能是以OEM形式打造，而非本身研究設計產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌 舊金山

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