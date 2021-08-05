Cloudera藉NVIDIA GPU加速解決方案 處理每日大幅增長的龐大數據量

NVIDIA宣布與財經媒體巨量數據業者Cloudera合作，透過旗下以GPU加速解決方案協助Cloudera處理每日大幅增長的龐大數據量。

以目前絕大部分市場發展均以數據為重的情況來看，如何更有效率從巨量數據挖掘有用資料，幾乎已經成為各行業者能在市場成功基礎，因此像是Cloudera這樣的數據業者也就更注重數據處理效率，並且確保數據能被精準分析使用。

依照Cloudera說明，目前已經累積超過2000名合作客戶，並且擁有超過4000名合作夥伴，總計透過超過40萬組CPU構成的數據中心處理超過5EB的資料量，同時可將其數據分析服務佈署於多雲環境，藉此管理、分析分散各處的數據內容。

但隨著資料量每日以極快速度增加，同時內容繁多且複雜情況下，如果需要能在更短時間內挖掘有價值資訊，勢必要能更快處理彙整、分類及分析工作需求。

雖然透過大量CPU也能支撐足夠算力，卻會相對增加不少資料中心佔據空間，同時也必須花費更多成本建置散熱系統與維護人力，因此透過與NVIDIA技術合作，並且透過GPU加速方式，不僅能節省更多設備建置及散熱空間，更能在減少必要維護人力比例情況下發揮更高運算效率，對於處理資料量日益增長的Cloudera而言，將能帶來不少優勢。

同時，藉由GPU輔助運算加速情況下，Cloudera依然可以維持過往藉由大量CPU支撐運算的資料分析模式，並且透過GPU運算效率大幅縮減資料分析所需時間，藉此讓運算架構有更大佈署彈性，同時也能在不影響原本運算架構與服務設計情況下提升運算效率，更可帶動5倍以上的運算加速效果。

而在全新運算架構下，Cloudera也協助美國國家稅務局分析資料龐大的稅務資料，比起過往單純藉由大量CPU推動運算模式，約能帶動5倍以上的運算效能，並且能降低約30%-40%的額外開銷成本，同時也比傳統藉由大量CPU推動運算模式能降低3倍以上的電力損耗量。

藉由與Cloudera合作案例，NVIDIA預期將能藉由更多符合NVIDIA認證的GPU加速伺服器，協助推動更多人工智慧與巨量數據分析運算需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》