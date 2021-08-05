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性騷擾風波纏身 暴雪娛樂總裁、全球資深人事副總裁相繼離職

聯合新聞網 / 楊又肇

近期持續因為性騷擾風波纏身的暴雪娛樂，稍早宣布總裁J. Allen Brack將離開公司，並且由執行開發副總裁Jen Oneal與總經理Mike Ybarra接手其原本職務，並且強調未來將使暴雪娛樂成為最受歡迎的工作場所，藉此重新取得員工與外界信任。

由於性別歧視與性騷擾問題持續延燒，甚至引起加州政府介入調查，即便J. Allen Brack、前暴雪娛樂總裁暨共同創辦人Mike Morhaime，以及前暴雪娛樂資深副總裁Chris Metzen先後公開表示，對於過去並未盡責監督公司內部問題，同時《魔獸世界》團隊也聲明將移除遊戲中涉及歧視內容，但似乎仍無法平息內部員工抗議聲量，甚至也開始面臨遊戲開發進度受此事影響而被玩家責難的壓力。

▲J. Allen Brack
▲J. Allen Brack

除了J. Allen Brack確定離開，暴雪娛樂全球資深人事副總裁Jesse Meschuk也確定離職，雖然並未說明其離職原因，但顯然也與此次性騷擾風波影響有關。

不過，即便J. Allen Brack從暴雪娛樂離開，似乎仍無法改善公司內部長期以來的歧視與性騷擾問題，或許就要看後續接手的兩名高層是否有足夠魄力徹底改革公司內部文化，並且設法挽回公司聲譽。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

暴雪 性騷擾 離職

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性別歧視風波延燒 暴雪總裁J. Allen Brack下台

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