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環保愛地球飛機也要跟上潮流！DHL 快遞公司訂購電動貨機負責運送美國包裹

聯合新聞網 / 三嘻行動哇 Yipee!
圖片及資料來源：DHL、CNBC
圖片及資料來源：DHL、CNBC

為了愛護地球，全球掀起減少碳排放量風潮，電動車的興起也是順應潮流，但除了電動車之外，電動飛機也在發展中。稍早知名快遞公司 DHL Express 宣佈向美國華盛頓州西雅圖的新創公司 Eviation 訂購 12 架 Alice eCargo 全電動飛機，雙方預計新機將於 2024 年交機，未來會投入運送美國支線城市的包裹。

《CNBC》報導，Eviation 是一家專注研發電動貨機和電動客機的新創公司，總部位於美國華盛頓州。最新研發的電動飛機「Alice」能以時速 250 英里（約時速 402 公里）運送 1,200 公斤的貨物，充飽電的續航力約落在 815 公里左右，每次充電時間大約為 30 分鐘，與傳統飛機的加油時間大致相同。

DHL 新聞稿指出，Alice 電動飛機使用的可拆卸零件更少，在提高可靠性的同時，也降低了維護成本。此外，作業系統能在沒有任何間斷狀態下監測飛機飛行效能，確保飛行效率，預計將會在 2021年年底之前完成首次試飛，並計劃在 2024 年交機。

《CNBC》透露 DHL 在訂購 Alice eCargo 電動飛機前，曾考慮過 EVA 和其他飛機，但是經過比較認為Alice 更適合美國的載運，因此才會決定訂購，並希望這些飛機能在 2024 年負責遞送包裹，同時也降低 DHL 製造的碳排放量。

然而除了 DHL 快遞選擇使用電動飛機降低碳排放量之外，UPS 快遞在 2021 年 4 月也宣布向 Beta Technologies 訂購 EVA 或 eVTOL 電動垂直起降飛機，計劃用於快遞包裹。

另外，FedEx 聯邦快遞則是將斥資 20 億美元將旗下快遞車會變成 100% 電動化，並期望能在 2040 年實現碳中和營運。知名跨國電子商務公司 Amazon 亞馬遜也與新創公司 Rivian 合作測試電動貨車，計劃未來將訂購超過 100,000 輛電動貨車負責快遞工作，讓整個宅配車隊使用都使用再生能源

圖片及資料來源：DHL、CNBC
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《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

碳排放 華盛頓 再生能源

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