把高人氣直接變現！10大可付費訂閱YouTuber「考驗粉絲黏著度」

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每月一杯咖啡錢就能支持他們！

台灣在2019年開放YouTube付費會員訂閱後，對於喜歡的創作者，現在又多了一種支持他們持續創作的方式，透過訂閱，不僅能獲得專屬徽章與限定貼圖，隨著訂閱時間的長短，勳章也會變得不一樣，讓人在留言區中凸顯出一種「我是獨一無二」的殊榮感。

為了回饋這些粉絲，許多頻道主也會提供相對應的額外優惠給這些付費會員，凝聚粉絲們的黏著與忠誠度之餘，也拉近彼此之間的距離。今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，有開放會員訂閱制的十大人氣YouTuber當中，大家又都提供哪些不一樣的限定福利！

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No.10 眼球中央電視台

擅長用反諷手法一臉正經報導新聞，自詡為「中國官媒」的視網膜，擁有破百萬訂閱的頻道眼球中央電視台。會員福利當中，每月75元除了能獲得各式各樣貼圖、專屬會員徽章，與基本的直播留言互動機會，每個月還會至少釋出一支鏡頭背後主播笑場、日常生活的幕後花絮，並且附送影片中跑馬燈文字與新聞出處，滿足粉絲窺探更多存在於影片背後事物的好奇心。

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No.9 唐綺陽官方專屬頻道

被封為「國師」的知名星座專家唐綺陽，時常分享不同星座未來的運勢，以及對時事的大膽預測，是該領域網路上目前最大的意見領袖。付費會員的專屬優惠分為每月100元的「占星大村莊」等級，享有占星導讀、每月2次星象直播、活動與周邊專屬優惠、特殊節日的小禮物等；每月300元的「占星小聚落」除了上述全部享有，還有機會在直播中分享會員的故事或星盤！

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No.8 呱吉

從一開始經營「上班不要看」到後來以呱吉為名的人氣頻道，2018年以無黨籍身分成功當選台北市議員，都說明他擁有極具魅力的個人特色。付費會員等級分為每月75元的「好瓜呱會員」，可以在留言與聊天室中顯示尊爵不凡的頻道會員徽章，使用自訂表情符號；每月250元的讚呱呱會員可獲得戶外LIVE直播優先報名權；每月750元的霹靂讚呱呱會員除了上述獎勵，還能收到專屬節慶賀卡。

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No.7 阿滴英文

以教導英文為主，知識型網紅界中人氣最高的阿滴英文，每月只要100元就可以成為「公司股東」等級的會員，擁有聊天室和留言中名字顯示頻道會員的殊榮，並且能使用自訂表情符號，以及加入會員專屬Discord群；若為每月600元的「公司董事長」等級，還會額外出現在每支影片結尾的唱名感謝。雖然提供給付費會員的獎勵相對於其他頻道而言相對簡單，但也是希望願意付費訂閱的人，能夠透過贊助，支持英文教學影片的持續產出。

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No.6 小許

從直播手遊神魔之塔闖出知名度後，在YouTube頻道上介紹其他遊戲的分析、遊玩心得也都受到相當多粉絲喜愛，付費會員獎勵則分成三個等級，分別是每月75元的「許粉」，能夠獲得基本的留言與聊天室名稱顯示專屬徽章，以及自訂表情符號；每月300元的「鋼鐵許粉」額外有會員專屬活動；每月1600元的「錢太多許粉」可再多一個會員專屬聊天群組。

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No.5 阿神

喜歡稱粉絲們為「Bob」，經營遊戲實況影片成為全台第4個破200萬訂閱的阿神，內容樸實沒有華麗特效，但認真投入遊戲的過程深受不少人喜歡。就如同影片內容樸實的風格一樣，雖然開放粉絲可以成為付費訂閱會員。每月75元的等級，只有基本的留言和聊天室專屬名字徽章，以及在留言和聊天室的自訂表情符號，同樣是希望粉絲能夠毫無壓力，用最自在的方式享受他的影片內容。

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No.4 黃氏兄弟

2021年才發行第7首單曲《世界再大你擁有我》的黃氏兄弟，喜歡他們的人現在可以透過頻道會員給予支持，每月75元的「遠房親戚」可以獲得專屬貼文、影片；每月300元的「隔壁鄰居」可以擁有開箱企劃投稿、小幫手日誌、Q版電子月曆等獎勵；每月900元的「兄弟姊妹」會員還有專屬桌布、專屬鈴聲、睡前晚安分享；最高等級的「青梅竹馬」每月1600元，另有專屬聊天直播、不定時特殊節日活動、終極黃豆大禮、祝你生日快樂等等，可說是相當認真經營頻道會員的YouTuber。

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No.3 志祺七七 X 圖文不符

經常針砭時事的日更型YouTuber志祺七七，號召大家用每個月一杯咖啡的錢，加入頻道會員來支持他們繼續產出更多優質影片內容，且不論加入每月75元、250元、750元、1600元任何等級的會員，都可以享有四種獨享福利，包含每月一次的議題許願；每月企劃們每人提供一篇真心話，帶你拆解他們研究議題的脈絡；每月至少有一支會員專屬影片，花絮或延伸議題；以及留言與聊天室的專屬徽章與自訂貼圖。

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No.2 老高與小茉 Mr & Mrs Gao

談著各種奇聞軼事總是讓人一集接著一集聽下去，一度成為年輕人中討論度最高的YouTuber老高，2019年6月開啟頻道會員功能後，夾帶著超高人氣，成為當時頻道付費訂閱全球成長最快第一名。目前會員等級分別是每月75元、100元、150元，都能享有留言與聊天室專屬姓名徽章，以及自訂表情符號，並且可以看全部的會員專屬影片，不用擔心因為等級不同而有權益上的區別！

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No.1 館長成吉思汗

喜歡有話直說的知名健身教練館長陳之漢，平常也會在社群上與粉絲打鬧，可說是擁有著不同於霸氣外表的超高親和力，就連頻道會員也取名網友喜歡開他玩笑的「三公分」為名。目前每月75元就能有留言聊天室專屬徽章，聊天室中的自訂表情符號，以及搶先收看新影片、會員專屬聊天室、優先回覆會員留言等等，透過這些「專屬福利」深耕經營，營造更高凝聚力的粉絲互動圈！

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年08月03日至2021年08月02日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『可加入頻道會員YouTuber』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」