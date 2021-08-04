網紅借星巴克電力「免費挖礦」 隨身礦機月收入曝光

星巴克竟可成比特幣礦工的「風水寶地」？美 TikTok 用戶 howmuchchannel 分享他在星巴克的挖礦影片，引起廣大網友迴響及討論。

Photo Credit： howmuchchannel

各位礦工可曾想過，星巴克也能成為「免費挖礦」的風水寶地？美國就有一位 TikTok 用戶伊丹·阿巴達（Idan Abada）在其頻道上傳一部他在星巴克，用自組的隨身挖礦機來「挖礦」的影片，該部影片在 TikTok 瘋傳並獲得廣大的網友回響，而這台挖礦機的造價為 875 美元（約新台幣 24,422 元）。

用星巴克電力「免費挖礦」已不是先例，隨身挖礦機是虛擬貨幣新機會嗎？

傳統上挖礦機給人的印象莫過於幾項痛點如「高耗電」、「高噪音」，在直覺裡星巴克這種休閒社交場所並不是一個適合挖礦的地點，但早在今年 2 月就有一位中國的直播主在知名社群 bilibili（又名 B 站） 頻道「魚池f2pool」上公開分享她如何用星巴克免費電力「挖礦」，她隨身的配備是 RTX 3060 顯示卡的 HASEE（神舟） Gaming Notebook，來進行 Ethereum 挖礦工作，最終花費 4 小時，帶來約 4.5 美元收益。

回頭來看美國的這位星巴克挖礦挑戰者 Abada ，則是自組一台價值 875 美金的隨身挖礦機，他的配備是：多端口 USB 集線器、小型散熱風扇、10 個 USB 隨身碟、每個隨身碟上有中國製造的 ASIC 挖礦晶片。Abada 表示只要有一台筆電、電腦就可以開始挖礦，主要由 USB 供電，他的隨身挖礦機每月可獲得 0.0002478 比特幣，減去 5% 的礦池費用，按照今天的價格換算約 9.35 美元。

多端口 USB 挖礦機 Photo Credit：USB Bitcoin Miner - The Power of 1000's Computers

如果他在洛杉磯挖礦，那裡的電費是每千瓦時 22 美分，如果他一天 24 小時用他的隨身挖礦機，他共需要支付 15.84 美元的電費，仍會小虧 5.88 美元。

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Abada 此次實驗後表示：除非有免費電力，不然這樣挖礦很難獲利

Abada 分享他在星巴克這台隨身挖礦機的幾個優缺點，第一這種低階設備噪音非常的小，但 USB 礦機算力與正規的 ASIC 算力仍差一大截。第二傳統的礦場很悶熱、而且也有噪音問題，應該不會有太多人想在礦場辦公甚至生活，所以當個挖礦遊牧民族，仍有其吸引力。

Abada 的夢想是讓比特幣挖礦「民主化」，所有人想挖就能挖，而他創辦 BitcoinMerch 的精神就是讓挖礦不再只是有錢人的專屬權利，該網站上販售許多挖礦會用到的基本配備。Abada 表示挖比特幣會用到的週邊商品今年的銷售額已達到 428,000 美元，比 2020 年成長了 355%，而他現在更直接服務客戶，幫助他們找到最適合的挖礦設備組合及建議。

Abada 在 YouTube 釋出 USB 挖礦教學影片

不過這種行為還是處於當星巴克 free rider 的灰色地帶，如果真的人人都去星巴克挖礦，大概不出多久時間，星巴克就會貼出「禁止挖礦」的標語了！

《本文作者Archer，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》