搭載「Tensor」處理器的Pixel 6亮相後 Qualcomm強調仍與Google維持合作關係

在稍早前，Google宣布將在今年秋季正式推出Pixel 6系列手機，同時也確認採用客製化處理器「Tensor」，並未與Qualcomm繼續合作處理器產品，因而引發市場猜測未來Pixel系列手機是否均採用Google客製化處理器。不過，Qualcomm在稍早回應強調，未來依然會維持與Google合作。

不過，其實從Qualcomm回應內容來看，並未強調日後在手機產品上的合作，而是說明未來會持續以Snapdragon處理器產品與Google維持合作關係，因此未來也有可能會在Google其他產品進行合作，例如先前有不少傳聞的Pixel Watch。

以目前來看，Google將會在高階Pixel系列手機產品採用「Tensor」處理器，或許在入門款或其他產品才會採用Qualcomm處理器產品。

而除了Google，目前包含三星、華為在內業者都是在高階機種採用自身打造的客製化處理器，在其他產品線才使用Qualcomm提供處理器設計，而三星選擇在高階旗艦手機額外提供Qualcomm處理器，主因在於市場使用通訊頻段，及產品本身設計等影響。

依照先前消息，「Tensor」客製化處理器代號為「Whitechapel」 (白教堂)，並且藉由三星5nm EUV製程打造，主要訴求並非強調更高運算效能，而是可以配合Google軟體技術發揮更大人工智慧運算表現，讓手機應用服務可以更方便。

例如，此次在手機上搭載的語音識別功能，將會透過「Tensor」處理器搭配SODA (Speech On Device API)平台，標榜能帶動資料中心等級的協同運算效果，可讓語音內容即時對應文字轉換與翻譯效果，在手機端就能完成原本需要透過資料中心運算的執行效能，甚至無須透過連網存取資料中心運算資源，整體運算能耗更只有過往一半左右。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》