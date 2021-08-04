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NVIDIA Inception培育計畫 已成為全球最大人工智慧新創產業生態之一

聯合新聞網 / 楊又肇

NVIDIA宣布，旗下針對深度學習與人工智慧新創公司培育計畫項目NVIDIA Inception，目前已經擁有超過8500名成員，同時累計資金總額已經超過600億美元規模，成員更遍及全球90個國家地區，成為全球最大人工智慧新創產業生態之一。

依照追蹤創業投資、私募股權和併購交易在內的私人資本市場數據與研究市調機構Pitchbookw統計資料，目前超過十分之一的人工智慧新創位於美國加州，而參與NVIDIA Inception培育計畫的成員數量，幾乎就佔據全球人工智慧新創公司總數的三分之二左右，顯示NVIDIA在人工智慧投入大量資金發展，並且協助推動更龐大的人工智慧新創成長。

而從NVIDIA Inception培育計畫數據顯示，美國在人工智慧新創公司數量 (佔近27%)，以及募資金額 (累計超過270億美元)均位居全球的領先地位。同時，這些總部位於美國的人工智慧新創公司中，有多達42%位於加州，幾乎超過十分之一的人工智慧聚集於此，其中約29%比例位於舊金山灣區。

至於從資金和公司成長階段來看，中國的人工智慧新創發展規模僅次於美國，其中約有12%的NVIDIA Inception培育計畫成員位於中國，印度地區則以7%位居第三，英國則是以6%位居第四，這些地區的人工智慧新創公司幾乎就佔據NVIDIA Inception培育計畫成員數量一半，其餘成員分別位於德國、俄羅斯、法國、瑞典、荷蘭、韓國及日本。

若以產業來看，醫療照護、IT服務、智慧影像分析 (IVA)、媒體與娛樂 (M&E)與機器人，分別是NVIDIA Inception培育計畫成員投入發展的前五大產業類別，其中醫療照護領域的人工智慧新創公司就佔16%，IT服務則佔15%、智慧影像分析則佔8%，媒體與娛樂、機器人產業各佔7%。

從2016年啟動以來，NVIDIA Inception培育計畫成員數量已經增加十倍，並且逐年成長，2020年的成員數量增長量更達26%，在2021年上半年更已經累積17%成長幅度。另外，從2020年開始更累積超過3000家人工智慧新創加入NVIDIA Inception培育計畫，凸顯人工智慧在近年有龐大成長幅度。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

舊金山 俄羅斯 資本市場 NVIDIA

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