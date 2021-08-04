國家儀器宣布與Seagate合作強化資料運用 加速自駕車技術發展

國家儀器此次與Seagate合作，將透過國家儀器針對ADAS (先進駕駛輔助系統)與自駕車車內資料記錄器打造的Data Record System AD解決方案，搭配SEagate旗下Lyve Mobile邊緣儲存裝置及資料傳輸服務，讓自駕車能藉由更有效率的資料傳輸存取，藉此對應更安全、穩定的自動駕駛運作。

由於目前自駕車運作需要參考更多即時路況資料，藉此即時判斷行進方式，因此位於車上的儲存需求也會有較高要求。

而此次國家儀器與Seagate合作，透過前者打造的Data Record System AD解決方案，讓ADAS或自駕車對應紀錄更多資料，並且配合後者提供更高效率邊緣儲存與資料傳輸應用，讓自駕車能更順利配合充足數據分析，配段正確行進路線與運作方式。

透過此項合作，預期將可讓自駕車OEM業者、供應商以更低成本取得更高車輛數據儲存效率，藉此讓自駕車發展能更快普及。

同時，國家儀器與Seagate表示雙方合作將會持續擴展，預計從車輛到雲端資料儲存與傳輸需求打造更多儲存傳輸應用方案。

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