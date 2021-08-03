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Square收購澳洲融新創業者Afterpay 搶攻無信用卡先買後付消費市場

聯合新聞網 / 楊又肇

Square宣布收購位於澳洲的金融新創業者Afterpay，藉此強化賣家與Cash App服務整合，同時也將提升買家先買後付，以及小額付費分期的消費體驗。

依照Square說明，此筆交易金額達290億美元，所有金額將以等值股票交易。而收購Afterpay的想法，Square執行長Jack Dorsey表示希望能讓金融交易更有包容性，同時也能讓更多人輕易使用，其中更看重Afterpay服務所提供先買後付與小額分歧付費模式，讓沒有信用卡的使用者也能輕易消費。

而截至今年6月底，Afterpay已經在全球地區向超過1600萬名使用者，以及將近10萬家商店業者提供服務，並且涵蓋時尚、居家用品、美容與體育相關消費項目，讓使用者能依照自己個人還款能力決定付款方式，藉此提升商店消費比例，進而增加更多業務發展機會。

類似服務，目前包含美國金融支付新創業者Affirm Holdings、瑞典金融科技業者Klarna Bank AB均提供類似服務，讓無法順利申請信用卡的使用者，同樣可以透過其服務使用先買後付、小額分期等付款方式，就連蘋果日前也傳出準備與高盛銀行合作打造分期付費方案，預計提供名為Apple Pay Later服務讓使用者能有更具彈性付費方式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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