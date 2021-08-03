聯發科攜手Ericsson 以5G毫米波+4G LTE載波聚合實現上傳495Mbps紀錄

除了在處理器產品與Qualcomm形成直接競爭關係，聯發科在進入5G連網時代發展也相當積極，希望能藉由全新網路技術佈局在行動網路應用發展搶下更多市場。而稍早宣布與Ericcson合作測試中，強調在5G網路技術中的毫米波 (mmWave)應用實現上傳速度高達495Mbps的紀錄，約為目前5G連網應用市場普遍上傳速度的兩倍。

這項測試結合5G NR 39 GHz頻段的400 MHz頻寬，以及4G LTE 1900 MHz頻段的20 MHz單一載波。本次載波聚合使用整個LTE和NR的頻寬，實現了將近500 Mbps的總傳輸量。而聯發科採用的方式，是透過5G網路技術中的毫米波頻段 (425Mbps)，透過載波聚合方式銜接4G LTE頻段 (70Mbps)，藉此實現495Mbps的上傳速度。

依照說明，此次測試是透過搭載聯發科旗下5G連網晶片M80的裝置，配合準商用軟體進行，並且透過愛立信RAN Compute (無線存取網路運算) 基頻設備6648，以及毫米波無線單元AIR 5331實現，其中在非獨立組網架構 (NSA)模式下，藉由上傳鏈路整合4相載波，每段載波均為100MHz (聚合下載鏈路中的8x100MHz，以及上傳鏈路中的4x100MHz)，最終在實驗室環境達成了495Mbps的傳輸量。

由於在網路傳輸應用中，除了透過提升下載速度讓使用者能更快獲取網路連線內容，上傳部分對於需要更多即時互動的網路傳輸應用也格外重要，包含線上即時會議、網路協同作業、串流遊戲服務、串流虛擬實境、擴增實境應用，其實都會相當看重上傳速度，藉此實現更快互動反應，因此也讓許多業者格外重視網路上傳表現。

因此，聯發科此次強調大幅提升其5G網路技術中的上傳速度表現，更意外能在日後的5G連網應用實現更即時互動體驗，配合持續增長的網路下載速度，預期能進一步實現理想中的5G連網使用模式。

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