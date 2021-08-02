違反歐盟一般資料保護規範，亞馬遜遭歐盟裁罰7.46億歐元

盧森堡國家資料保護委員會 (National Commission for Data Protection)以違反歐盟一般資料保護規範 (GDPR)為由，向亞馬遜裁罰7.46億歐元罰款。

此項裁定源自2018年法國隱私提倡組織La Quadature du Net向Google、亞馬遜等多家科技業者提出指控，認為這些科技業者濫用使用者隱私內容，因此導致Google日前被法國國家資訊自由委員會 (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés,CNIL)以違反歐盟一般資料保護規範裁罰5700萬歐元，而後續因為cookie使用模式向Google再次裁罰1億歐元，同時也向亞馬遜裁罰3500萬歐元。

而此次則是由盧森堡國家資料保護委員會直接向亞馬遜裁罰7.46億歐元罰款，原因也是違反歐盟一般資料保護規範。不過，亞馬遜則對此項裁罰表示毫無根據，並且將尋求上訴機會，更強調本身並未將任何使用者資料提供給第三方業者使用。

但隨著亞馬遜面臨被裁罰高額罰金情況下，歐盟監管機構也針對亞馬遜在歐盟境內業務是否涉及壟斷，其中更認定亞馬遜藉由第三方賣家銷售數據強化自有品牌產品規劃與銷售優勢，因此認定亞馬遜違反市場壟斷規範。

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