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7縣市大雨特報…閃電伴颮線移入 劇烈天氣持續到這時

美國將撥650億美元提升高速網路基礎建設 推動數位化轉型

聯合新聞網 / 楊又肇

在稍早對外公布新法案內容中，美國政府確認將以650億美元資金確保每個美國境內人民都能獲得穩定的高速連網服務。

相關說明中，申請此項補助款的電信業者必須提供可讓更多人容易負擔，並且對應高速連接的網路服務，藉此推動美國境內數位化轉型，同時也能透過網路服務縮減數位落差。另一方面，美國政府也希望透過此項基礎建設加快產業創新發展。

除此之外，美國政府也準備藉由補助低收入家庭網路使用開銷，並且協助筆電、平板等上網設備更新需求，讓這些家庭的學齡兒童可以順利銜接數位化學習，藉此增加日後發展機會。

而在網路建設之餘，美國政府也計畫透過支出總計達5590億美元經費，用於建設美國境內掉路、橋樑，以及包含電動車充電站、公共交通設施，同時也包含用於更多高速連網相關硬體建置需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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