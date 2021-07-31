快訊

桌球／「小林」林昀儒爭銅牌失敗 深夜發31字曝心聲：不甘心

射箭／延長加射10分箭 湯智鈞險勝晉級8強

在全新園區完成前 蘋果計畫在北卡羅萊納州租用臨時辦公室

聯合新聞網 / 楊又肇

蘋果在今年4月宣布未來5年將在美國投資4300億美元，並且在北卡羅萊納州境內建造全新園區，藉此創造超過2萬個全新就業機會。而依照蘋果遞交計畫，將在全新園區完成建造前，先在附近租用總計7層、使用面積超過22萬平方英尺的大都會人壽保險建造的MetLife III大樓作為臨時辦公地點。

從蘋果提出計畫中，預計在北卡羅萊納州建立全新工程及研究中心，並且持續投資10億美元，預計聘僱超過3000名員工。而依照先前說明，未來5年將在美國境內投資4300億美元，藉此創造超過2萬個全新就業機會。

在2018年時，蘋果就已經以近5000萬美元收購羅里市鄰近三角研究園 (Research Triangle Park)約280英畝面積土地，同時也宣布在德州奧斯汀市建立新園區計畫。

目前蘋果在北卡羅萊納州建造新園區仍需幾年時間才能順利啟用，因此這段時間將會先透過租賃辦公室方式讓員工於鄰近地點工作。

先前說法中，蘋果也計畫在紐約、加州、麻薩諸塞州等地區推動包含5G網路在內技術成長，投資金額更會在數百億美元規模。在綠能導入與推動方面，蘋果也說明將持續在美國境內，以及全球地區推動綠能技術，藉此呼應先前做出零排碳發展目標承諾。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果

延伸閱讀

蘋果急釋出iOS 14.7.1 修復零日漏洞、Apple Watch解鎖災情

LG證實8月起透過旗下通路銷售蘋果產品 包含其他品牌Android手機

Facebook營收大漲 但預期將因為蘋果新隱私政策影響下滑

相關新聞

網購搜尋功能太爛？「放棄搜尋」每年損失3000億美金 Google提供客製化服務

Google宣布針對線上購物商店需求，提供名為Google Cloud Retail Search的客製化搜尋服務，讓線上購物業者能藉由Google技術提供更好的商品搜尋體驗。

六指淵教玩影片特效 蘋果Today at Apple推線上創意課

考完指考，即將迎接多采多姿的大學生活，除了要好好利用蘋果「開學專案」備齊所需的Mac或iPad之外，Today at A...

LG證實8月起透過旗下通路銷售蘋果產品 包含其他品牌Android手機

日前傳出與蘋果協議，將在南韓地區的「LG Best Shop」通路銷售蘋果產品，LG稍早證實此項合作預計從今年8月開始。

【WSJ】蘋果對iPhone依賴降低 時機來得正好

現在談少了iPhone的蘋果，正是時候。

奧運收視人潮爆量 中華電啟動Hami Video流量疏導

東京奧運戰況火熱，吸引台灣觀眾湧入中華電信（2412）MOD及OTT平台Hami Video平台觀看，但今天早上10點左...

疫情中更多人換新iPhone 蘋果上一季財報營收成長幅度達36％

蘋果稍早公布2021財年第三季財報結果，其中顯示在截至今年6月底的營收達814億美元，相比去年同期成長達36%，淨利則達217億美元，其中得利於iPhone產品銷售成長近50%，同時大中華地區銷售相比去年同期成長達58%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。