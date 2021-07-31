在全新園區完成前 蘋果計畫在北卡羅萊納州租用臨時辦公室

蘋果在今年4月宣布未來5年將在美國投資4300億美元，並且在北卡羅萊納州境內建造全新園區，藉此創造超過2萬個全新就業機會。而依照蘋果遞交計畫，將在全新園區完成建造前，先在附近租用總計7層、使用面積超過22萬平方英尺的大都會人壽保險建造的MetLife III大樓作為臨時辦公地點。

從蘋果提出計畫中，預計在北卡羅萊納州建立全新工程及研究中心，並且持續投資10億美元，預計聘僱超過3000名員工。而依照先前說明，未來5年將在美國境內投資4300億美元，藉此創造超過2萬個全新就業機會。

在2018年時，蘋果就已經以近5000萬美元收購羅里市鄰近三角研究園 (Research Triangle Park)約280英畝面積土地，同時也宣布在德州奧斯汀市建立新園區計畫。

目前蘋果在北卡羅萊納州建造新園區仍需幾年時間才能順利啟用，因此這段時間將會先透過租賃辦公室方式讓員工於鄰近地點工作。

先前說法中，蘋果也計畫在紐約、加州、麻薩諸塞州等地區推動包含5G網路在內技術成長，投資金額更會在數百億美元規模。在綠能導入與推動方面，蘋果也說明將持續在美國境內，以及全球地區推動綠能技術，藉此呼應先前做出零排碳發展目標承諾。

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