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網購搜尋功能太爛？「放棄搜尋」每年損失3000億美金 Google提供客製化服務

聯合新聞網 / 楊又肇

Google宣布針對線上購物商店需求，提供名為Google Cloud Retail Search的客製化搜尋服務，讓線上購物業者能藉由Google技術提供更好的商品搜尋體驗。

依照Google說明，許多線上購物行為在搜尋時就已經中斷，主要原因在於採用的搜尋功能不佳，例如始終找出不相干內容，或是一直推薦不符合當下需求商品等，導致使用者無法順利找到個人所需商品，因此產生「放棄搜尋」 (search abandonment)情況。

而每年因為「放棄搜尋」情況所造成營業損失金額高達3000億美元，意味線上購物業者如果能大幅改善商品搜尋體驗，將能促進更大完成購物機會。此外，「放棄搜尋」不僅影響使用者購物意願，甚至可能造成日後再次連入相同線上購物商店的意願，對於業者將會造成更大影響。

因此，Google認為讓使用者能更快、更容易找到合適自己的商品時，將能大幅增加使用者購物意願，甚至有更高機率會吸引使用者同時購買其他商品。

此次提出的Google Cloud Retail Search的客製化搜尋服務，其實有點類似過去Google針對內容網站提供客製化搜尋服務，藉由本身搜尋引擎技術協助線上購物商店業者打造更好的搜尋購物體驗，其中包含藉由Google人工智慧技術與視覺搜尋工具，甚至可以依照使用者搜尋行為自動推薦更合適商品。

目前美國連鎖梅西百貨 (Macy's)已經採用此項服務，並且讓線上銷售業務獲得成長，而Google更表示目前此項服務已經開放全球地區申請使用，意味希望能藉此推動更大線上購物銷售動能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Google 購物網 網購

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