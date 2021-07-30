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Google、Facebook均要求重返辦公室的員工需事先完成疫苗施打

聯合新聞網 / 楊又肇

就在蘋果傳出將延後員工重返辦公室工作時間後，Google稍早也確認原定9月重返辦公室的計畫將延後至10月，同時也要求員工必須完成接受疫苗施打才能重返辦公室。而Facebook方面則是計畫維持原定9月讓員工重返辦公室，同樣也會要求員工必須事先接受施打疫苗才能回到辦公室，但仍維持原本可讓員工決定是否在家遠距辦公的彈性作法。

依照Google日前公告原定計畫在今年9月讓員工陸續重返辦公室工作，但由於近期疫情仍有些不確定性，因此在此次公告確定將重返辦公室時間延後至10月18日，同時仍維持先前決定採用的混合辦公模式，同時也允許員工依照個人狀態選擇辦公地點。

但為了慎重起見，Google將要求準備重返辦公室工作的員工，必須完成施打新型冠狀病毒疫苗才能回到辦公室，藉此確保員工彼此健康安全。而在進一步說明中，Google執行長Sundar Pichai則是透露目前公司員工已經有相當高比例完成疫苗施打，若仍有員工因個人健康等因素尚未接受施打疫苗，公司也會按照其意願另作安排。

至於Facebook方面則是在日前決定會在9月時開放員工回到辦公室，預計採取50%比例分流方式，搭配提供員工在家或其他地點遠距辦公的彈性工作模式，但員工如果選擇回到辦公室工作，一樣也必須先完成接受疫苗施打。

目前越來越多美國企業計畫在今年9月讓員工開始重返辦公室工作，而部分企業也陸續採用彈性辦公模式，讓員工能在一週內選擇幾天內回到辦公室工作，或是維持在家遠距辦公，甚至也有不少企業直接開放員工可持續彈性辦公，讓員工能在遠距情況下完成交付工作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫苗 遠距 Google Facebook

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