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Facebook營收大漲 但預期將因為蘋果新隱私政策影響下滑

聯合新聞網 / 楊又肇

在公布2021財年第二季財報時，Facebook預期下半年的營收將會受到蘋果新隱私政策影響，將會出現連續趨緩情況。

依照Facebook公布財報顯示，上一季營收達290.77億美元，相比去年同期的186.87億美元增加56%，淨利則達103.94億美元，相比去年同期為51.78億美元增加高達101%。

不過，Facebook預期下半年的營收將因為蘋果實施全新隱私政策而受影響，預期將會造成連續兩季營收出現下滑。

至於在用戶人數部分，目前Facebook每日活躍用戶人數達19.1億人，每月活躍用戶人數則達29億人，平均從每名用戶身上獲取10.12美元營收。

而在先前說明中，Facebook表示將維持原定計畫，讓員工可在9月時選擇重返辦公室工作，並且採50%比例分流方式，而選擇返回辦公室工作的員工必須事先完成施打新型冠狀病毒疫苗，藉此確保個人與其他員工健康安全。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Facebook 營收 蘋果

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