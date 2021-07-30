LG證實8月起透過旗下通路銷售蘋果產品 包含其他品牌Android手機

日前傳出與蘋果協議，將在南韓地區的「LG Best Shop」通路銷售蘋果產品，LG稍早證實此項合作預計從今年8月開始。

依照ZDNet網站報導指稱，LG發言人已經證實從今年8月開始，位於韓國境內約400間「LG Best Shop」通路將會加入銷售蘋果旗下包含iPhone、iPad、Apple Watch等產品。而依照先前報導指出，此項合作並未包含蘋果旗下Mac機種，原因在於LG本身仍維持銷售筆電產品。

而在先前說法中，LG從今年7月開始終止其手機業務後，將與蘋果合作，透過旗下通路銷售蘋果產品，其中將可讓LG藉由協助銷售產品獲得分潤，同時也因為蘋果產品近年在韓國市場有顯著銷售成長，因此蘋果希望透過LG通路資源擴大其產品銷售機會。

但此項合作則由韓國國家行動通訊分銷商協會 (National Mobile Communication Distribution Association)提出抗議，認為LG違反在2018年與三星、韓國企業合作委員會簽署的雙贏互利協議，其中規範LG與三星僅能透過自有通路銷售旗下手機產品，避免因為本身規模優勢造成小型手機分銷商難以公平競爭問題。

依照先前韓國國家行動通訊分銷商協會看法，認為LG透過其通路銷售蘋果手機，將會影響各地區的手機分銷商手機產品銷量，進而影響這些分銷商原本可獲取分潤。而三星方面，則希望LG在此情況下也加入銷售三星手機，而非僅協助蘋果銷售產品。

至於韓國企業合作委員會的看法，則是考量LG從7月就已經正式退出手機市場競爭，同時情況早已跟原先簽署協議時狀況不同，因此認為有其協商空間，並未因此認定LG有違反協議情形。

而在稍早聲明中，韓國國家行動通訊分銷商協會表示已與LG重新洽談互利協議，未來LG也會透過「LG Best Shop」通路銷售其他品牌的Android手機產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》