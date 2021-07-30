Google宣布在台啟動「孵創計畫」 協助台灣新創走向海外

Google宣布與台灣國家發展委員會、AppWorks及台大創創中心合作，正式在台啟動Google孵創計畫，透過承辦系列講座、媒合各領域導師等方式，藉此向台灣新創分享產業與營運知識，進而打造台灣新創生態圈，並且協助新創前進海外市場。

「孵創計畫」將成為先前已在台灣推動屆滿四年的Google智慧台灣計畫一部分，藉此繼續協助台灣企業進行數位轉型。

而「孵創計畫」內容將涵蓋包含孵創講堂、孵創導師，以及2018年就推動的Google Cloud新創公司專屬計畫，其中將由Google講師分享最新科技、企業文化、產業動態、出口資源等，協助新創累積更多業界趨勢、企業經營、海外發展相關知識與技能，同時也將針對新創需求協助媒合擁有相關經驗的外部導師。

同時，Google Cloud新創公司專屬計畫目前已經協助超過數十家台灣新創團隊成功營運，甚至進入海外市場。此次正式納入「孵創計畫」中，新創團隊仍可繼續透過申請的方式，獲得各成長階段相對應的財務、業務與技術等支援。

除了在台灣推動「孵創計畫」，Google先前也已經在東南亞、日本與印度地區推出Google for Startups加速器，另外也透過Google Campus計畫協助日本與韓國新創發展。從2018年以來，Google在亞太區已協助超過600家新創科技公司加速成長，並且媒合超過10億美元募資金額。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》