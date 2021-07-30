快訊

楊勇緯的「東奧奪金」九宮格哪裡有問題？可以拿大谷翔平當範例

陳時中坦言AZ、莫德納供貨吃緊 第5輪將以現貨為主

Google宣布在台啟動「孵創計畫」 協助台灣新創走向海外

聯合新聞網 / 楊又肇

Google宣布與台灣國家發展委員會、AppWorks及台大創創中心合作，正式在台啟動Google孵創計畫，透過承辦系列講座、媒合各領域導師等方式，藉此向台灣新創分享產業與營運知識，進而打造台灣新創生態圈，並且協助新創前進海外市場。

「孵創計畫」將成為先前已在台灣推動屆滿四年的Google智慧台灣計畫一部分，藉此繼續協助台灣企業進行數位轉型。

而「孵創計畫」內容將涵蓋包含孵創講堂、孵創導師，以及2018年就推動的Google Cloud新創公司專屬計畫，其中將由Google講師分享最新科技、企業文化、產業動態、出口資源等，協助新創累積更多業界趨勢、企業經營、海外發展相關知識與技能，同時也將針對新創需求協助媒合擁有相關經驗的外部導師。

同時，Google Cloud新創公司專屬計畫目前已經協助超過數十家台灣新創團隊成功營運，甚至進入海外市場。此次正式納入「孵創計畫」中，新創團隊仍可繼續透過申請的方式，獲得各成長階段相對應的財務、業務與技術等支援。

除了在台灣推動「孵創計畫」，Google先前也已經在東南亞、日本與印度地區推出Google for Startups加速器，另外也透過Google Campus計畫協助日本與韓國新創發展。從2018年以來，Google在亞太區已協助超過600家新創科技公司加速成長，並且媒合超過10億美元募資金額。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

新創企業 Google

延伸閱讀

Google啟動孵創計畫 助台灣新創進軍海外

台中觀光業者數位行銷培訓開放報名 9月線上免費開課

桌球／「莊智淵謝謝您」 網友湧「智淵球館」Google狂刷5星評價

Note走入歷史 三星盧泰文：帶用戶進入摺疊世代

相關新聞

網購搜尋功能太爛？「放棄搜尋」每年損失3000億美金 Google提供客製化服務

Google宣布針對線上購物商店需求，提供名為Google Cloud Retail Search的客製化搜尋服務，讓線上購物業者能藉由Google技術提供更好的商品搜尋體驗。

六指淵教玩影片特效 蘋果Today at Apple推線上創意課

考完指考，即將迎接多采多姿的大學生活，除了要好好利用蘋果「開學專案」備齊所需的Mac或iPad之外，Today at A...

LG證實8月起透過旗下通路銷售蘋果產品 包含其他品牌Android手機

日前傳出與蘋果協議，將在南韓地區的「LG Best Shop」通路銷售蘋果產品，LG稍早證實此項合作預計從今年8月開始。

【WSJ】蘋果對iPhone依賴降低 時機來得正好

現在談少了iPhone的蘋果，正是時候。

奧運收視人潮爆量 中華電啟動Hami Video流量疏導

東京奧運戰況火熱，吸引台灣觀眾湧入中華電信（2412）MOD及OTT平台Hami Video平台觀看，但今天早上10點左...

疫情中更多人換新iPhone 蘋果上一季財報營收成長幅度達36％

蘋果稍早公布2021財年第三季財報結果，其中顯示在截至今年6月底的營收達814億美元，相比去年同期成長達36%，淨利則達217億美元，其中得利於iPhone產品銷售成長近50%，同時大中華地區銷售相比去年同期成長達58%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。