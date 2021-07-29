微軟因雲端業務營收顯著成長 Xbox Series X|S成銷售成長最快遊戲主機

微軟稍早公布2021財年第四季財報結果，其中顯示上一季營收總計達462億美元，相比去年同期增加21%，淨利更達165億美元，相比去年增加47%。而在相關說明中，微軟執行長Sataya Nadella更說明去年銷售的Xbox Series X與Xbox Series S成為微軟銷售成長最快的遊戲主機。

此外，Sataya Nadella也透露訂閱Xbo Game Pass服務的玩家人數也持續成長，同時也強調訂閱此項服務的玩家不僅增加遊戲遊玩比例，更帶動更多在遊戲上的花費，讓遊戲業者、玩家與微軟三方都能因此獲利。

截至今年1月時的Xbox Game Pass訂閱人數約達1800萬人，相比去年9月時的1500萬人增加不少，同時今年E3 2021期間也宣布多款遊戲都會登上Xbox Game Pass，透過按月訂閱的固定計費方式，吸引更多玩家遊玩遊戲。

至於在各部門營收部分，藉由Azure雲端服務發展，微軟旗下智慧雲端業務營收達174億美元，相比去年同期增加30%，而生產力工具及商業業務部分則達147億美元，相比去年同期增加25%。至於個人運算業務則因為PC銷售增加，搭配Microsoft 365等服務則累積達141億美元營收，相比去年同期增加9%成長幅度。

不過，雖然微軟表示Xbox Series X、Xbox Series S成為銷售最快的遊戲主機，但受到處理器等元件供應短缺影響，在上一季營收佔比並不高，甚至呈現下滑。而微軟本身推行的Surface系列硬體裝置營收也同樣下滑，幅度更達20%之多。

在此次同步公布的2021財年全年營收結果中，微軟表示總計累積達1681億美元，相比前一個財年成長18%，獲利則達613億美元。

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