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疫情中更多人換新iPhone 蘋果上一季財報營收成長幅度達36％

聯合新聞網 / 楊又肇

蘋果稍早公布2021財年第三季財報結果，其中顯示在截至今年6月底的營收達814億美元，相比去年同期成長達36%，淨利則達217億美元，其中得利於iPhone產品銷售成長近50%，同時大中華地區銷售相比去年同期成長達58%。

依照蘋果公布財報內容，iPhone產品營收達395.7億美元，相比去年同期增加49.78%，而包含Mac、iPad也有16%及12%的成長表現，因此也帶動服務項目營收增長，相比去年同期約增加40%。此外，包含Apple Watch、Apple TV等產品相比去年同期也有40%銷售成長幅度，顯示因為疫情影響之下，依然吸引不少人購買此類產品。

蘋果執行長Tim Cook說明，iPhone產品在上一季呈現顯著銷售成長，其中不少比例為現有用戶升級，同時也有許多原本使用Android手機的使用者，兩者均呈現雙位數成長。

同時，Tim Cook也表示在晶片供應短缺情況下，造成Mac及iPad產品銷售受影響，但仍有雙位數成長表現，另外也原本預期晶片短缺影響將造成更大營收損失，但蘋果仍設法平緩此類影響，讓營收受影響情況低於原本預期的30億至40億美元範圍。

除了營收大幅增加，蘋果此次也宣布向投資者回饋總計290億美元，同時也預期下一季營收仍可實現雙位數成長幅度，但整體比例應該會比上一季成長達36%幅度更低。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 iPhone 財報 蘋果

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