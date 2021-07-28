聯發科證實旗下Armv9指令集架構旗艦處理器 2022年第一季量產

聯發科在稍早舉辦2021年第二季法說會時，透露旗下採用Armv9指令集架構打造的旗艦等級處理器，將以台積電4nm製程打造，同時計畫在2022年第一季進入量產。

在此之前，Arm宣布推出Armv9指令集架構時，就已經證實聯發科將會率先採用Armv9指令集架構打造產品，而在先前市場傳聞中也指出，聯發科以Armv9指令集架構打造的處理器將導入Cortex-X2客製化CPU，以及作為big.LITTLE大小核心配置中，作為大核設計的Cortex-A710 CPU，以及作為小核設計的Cortex-A510 CPU。

同時以名稱來看，聯發科新一代旗艦處理器或許將以天璣2000系列為稱，預期也會像天璣1000系列區分諸多衍生版本，而運算效能顯然也會超越Qualcomm以Amv8指令集架構打造的Snapdragon 888或Snapdragon 888+處理器。

另外，聯發科也強調接下來將會持續聚焦天璣5G開放架構，藉此針對不同客戶需求彈性客製化，同時也會擴展Arm架構PC市場與5G網路應用發展。

在此次法說會上，聯發科表示全年營收將會有45%以上成長，預期可達新台幣4671億元規模，將比去年創下新台幣3221億元營收更高，相比2019年營收為新台幣2462億元更有2倍成長表現。

不過，有鑑於Qualcomm預計會在今年底也加入宣布推出旗下第一款Armv9指令集架構處理器，其中也可能加入採用Cortex-X2客製化CPU設計，藉此讓運算效能再大服提升。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》