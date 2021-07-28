Qualcomm攜手富士康打造Gloria AI Edge Box人工智慧邊緣運算裝置

以2019年推出的Cloud AI 100推論加速器為基礎，Qualcomm宣布與富士康旗下富士康工業互聯網 (Foxconn Industrial Internet,簡稱工業富聯)合作打造名為Gloria AI Edge Box人工智慧邊緣運算裝置，並且由越南安全軟體與電子公司BKAV Corporation率先導入，應用在各類邊緣運算需求。

Gloria AI Edge Box以Cloud AI 100推論加速器為基礎，另外搭配Snapdragon 865處理器支撐資料運算需求，總計提供70TOPS人工智慧算力，並且支援最多24組full HD畫質相機，藉此應用在各類影像分析運算場景。

由於是針對邊緣運算使用需求打造，因此Gloria AI Edge Box不僅支援室內環境佈署使用，同時也能對應室外高溫環境運作佈署需求。而Gloria AI Edge Box也能配合Snapdragon X55 5G連網晶片，透過同時支援6GHz以下頻段，以及毫米波連接方式，透過高速網路傳輸運算結果。

除了率先由BKAV Corporation導入使用，Gloria AI Edge Box計畫在2022年第二季正式推出，並且由Qualcomm在今年底提供測試樣品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》