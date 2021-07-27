只知道Tesla電動車太落伍 盤點「未來移動」的十大科技亮點！
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未來移動亮點報你知！
全球股市一片欣欣向榮，投資股票頓時讓每個人人興趣十足，不管是日前股價不斷創新高的美股特斯拉，還是台灣人人搶當「航海王」的海運類股，都是資金追捧的明日之星，近期還有另一個快速竄起的網路火熱話題「未來移動」，你跟上了嗎？
談到電動車很多人只會想到特斯拉，但這其實只是「未來移動」趨勢中的一小個環節，未來趨勢不單只有電動車，衍生隱藏的商機，機會更是無窮無盡，因此今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，網路上討論「未來移動」時還包含了哪些科技，讓你擁有全方位的科技視野，將未來趨勢脈動一手掌握！
image source:unsplash
No.10 無人運輸物流
無接觸服務的未來不只是一句口號，運用於自駕車的技術，也能運用在無人運輸物流上。
世界經濟論壇近期發布的《最後一哩生態系統的未來》報告，提到2023年電子商務送貨需求將使物流車量增加36%，實際上疫情更加速推動相關「無接觸配送」技術發展，Amazon也如火如荼展開測試，未來隨處可見利用無人機配送食物、包裹的場景，相信不久就能看到了。image source:indystar
No.9 共享汽車
近年來共享經濟盛行，大家耳熟能詳的Uber、Airbnb都是該領域十分成功的企業。
未來移動裡共享經濟也是相當重要的一環，共享汽車相關服務目前仍持續快速發展，使用的人數越來越多，並能有效增加私家車的低使用率，縮減單位車輛的閒置時間，達到節能減碳、增加效率的雙贏局面。image source:pxhere
No.8 未來車
未來車可以說是集未來移動科技於一身，具體化的結果，不只涵蓋了電動車的範圍，過去存在於科幻電影中翱翔於天空的飛天車，現在也是通用汽車、現代汽車等汽車大廠展開構想與努力實現的目標。
從專業投資機構富邦快速推出未來車ETF，鎖定相關概念的產業來看，就可以嗅出未來車背後超越電動車的龐大商機，絕對是下一個趨勢潮流。image source:bbc
No.7 AI人工智慧
現在有許多科技應用仰賴AI人工智慧，生活中幾乎無處不在，也是未來移動發展不可或缺的助力。日本近年打造首家擁有人工智慧自動駕駛的駕訓班，通過AI自動駕駛車輛的測試，增加相關技術運用在汽車產業的發展。
特斯拉目前已經有人工智慧自動駕駛，但尚未趨於完善，需要駕駛人保持主動監督，未來人工智慧在自動駕駛上的潛能發揮，還有相當大的空間可以期待。image source:unsplash
No.6 無人駕駛
想像未來只要一坐上車，不需要司機也不用自己駕駛，只要拿出手機玩，就能等著抵達目的地，無人駕駛是許多團隊著重研發的重點，在未來移動中扮演舉足輕重的角色。
無人駕駛同時也重新定義汽車產業，帶來百兆商機，不僅電動車廠紛紛投入研究，傳統車廠也爭相進入這個領域。除了軟體方面，更帶動搭配在車輛上接收外在資訊的感應器需求，如每年不斷成長的車用相機與雷達，隨著自動駕駛等級的提升，需求數量也越來越多。image source:stibosystems
No.5 車聯網
大家都在說物聯網，那你知道什麼是車聯網嗎？其實車聯網就是物聯網在交通方面的應用，裝載在車輛上的電子標簽，通過無線射頻等識別技術，實現在信息網路平臺上對所有車輛的屬性信息和靜、動態信息進行提取和有效利用。
並且能夠根據不同的功能需求，對所有車輛的運行狀態，進行有效的監管和提供綜合服務。image source:unsplash
No.4 大數據
大數據在許多領域都扮演重要的角色，不管是數位轉型、產業升級都有舉足輕重的影響，未來人類的交通方式想要進步，同樣必須仰賴大數據。
如同《遠見雜誌》副總主筆林鳳琪曾形容未來車不只是移動工具，更是裝上四顆輪子的「數據中心」，就像現在每個人手上的手機一樣，是承載各式各樣數據的載體，蘊藏無限數據黃金等著被挖掘！image source:unsplash
No.3 充電設備與電池科技
為了實現永續發展及節能減碳的目標，全球都在追求以電動車取代燃油車，而攸關電動車普及化，電池產業與充電設備就相當重要了。
如何研發出能夠充電更快、蓄電量更高的電池與充電設備，還有讓電池成本降低，都可以進一步加快電動車的普及，未來電動車將不再是昂貴車款的代名詞，而是人人買車都能擁有，另一個更好的選擇。image source:tesla
No.2 智慧城市電網
日前全台接連發生多起無預警停電事故，凸顯出配電調度穩定的問題，如何更有效率的在家戶、企業等不同單位，依據不同時間的需求變化量整合變的越來越重要。
像是在電能生產過剩時，供給需要大量充電的設備或電能儲存設施，就可以提供電動車充電使用，當電能缺乏時再適度調配。如此一來不僅對於一般民眾來說可以享受成本更低的電能，也有助於永續發展。image source:unsplash
No.1 電動車
近年來特斯拉股價驚人的漲幅，無疑替電動車產業吸引到許多目光駐足，以及許多投資人鑽研的熱情，成為網路討論最熱門的產業。
但可不只特斯拉發展，許多傳統車廠也紛紛跨足電動車領域，推出自家廠牌的電動車款，挾帶特斯拉所沒有的優勢，如長年耕耘汽車市場所累積的多項汽車專利、通路、品牌信任度、安全性考量等等，甚至在一開始汽車充電站不足，優先發展油電混和，搭上未來車快速爆發的時代趨勢。image source:tesla
針對以上調查可以發現，電動車的網路聲量仍然遙遙領先，顯示出多數人對於未來移動的概念，仍侷限於從傳統燃油車進化到電動車的淺短眼光，事實上未來移動的交通變革是結合無人駕駛、車聯網、新能源車、共享汽車等等，一個包羅萬象的宏觀趨勢。如果你想成為提前布局的投資人，甚至是奪得先機的業界領航者，還停留在只知道電動車的階段，絕對就大大的落後了。
【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】
分析說明：
本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年07月23日至2021年07月21日，共1年。
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『未來移動』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。
本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。
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