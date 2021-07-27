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與Tesla等品牌抗衡 Mercedes-Benz母公司計畫投資超過400億歐元擴大純電車輛發展

聯合新聞網 / 楊又肇

Mercedes-Benz母公司戴姆勒 (Daimler AG)近期表示，將在2022年至2030年期間投資超過400億歐元，藉此擴大發展純電車輛產品計畫，進而與Tesla等電動車品牌抗衡。

隨著越來越多純電動車輛品牌加入市場競爭，同時在歐盟等市場已經確定會在2035年前後全面停售傳統燃油車，讓傳統車廠面臨更大發展壓力，因此也必須在未來幾年內完成轉型，以利與諸多電動車品牌競爭。

在目前規劃下，戴姆勒預計在未來10年內實現純電車輛發展，其中在條件允許的話，最快會在2025年讓旗下所有車款提供電動款設計，同時也計畫設置8座電池生產工廠，讓旗下超過90%以上的車輛共用相同電池平台。

另外，戴姆勒也計畫在2025年增加三款電動車輛模組化底盤，分別包含MB.EA、AMG.EA，以及VAN.EA，其中MB.EA將對應中、大型車輛使用，而其他兩款底盤則分別對應AMG車系，以及廂型車輛使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌 歐盟 電動車

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