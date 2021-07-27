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新款iPhone仍維持線上發表！傳蘋果將延後實施全新混合辦公模式

聯合新聞網 / 楊又肇

在近期蘋果內部員工持續對公司預計在9月開始即將實施全新混合辦公模式進行抗爭情況下，蘋果接下來有可能將實施新辦公模式時間延後至今年10月，因此今年預計在9月進行的秋季新品發表會有可能會為線上形式舉辦。

彭博新聞報導指出，由於蘋果計畫在9月實施全新混合辦公模式，將要求員工每週至少有三天必須返回辦公室，其餘時間則可依照需求彈性在家工作，或是維持進辦公室工作，造成不少員工表示原本申請可遠距工作模式可能受影響，因此對此表示不滿，甚至連署要求執行長Tim Cook與人事長Deirdre O'Brien將辦公型態決定權下放給各個團隊，讓不同工作單位能自行決定合適上班模式。

而可能在員工抗爭之下，目前蘋果準備讓將採取全新混合辦公模式時間延後至10月，同時因為今年秋季新品發表會時間並未作調整，因此今年仍有可能透過線上方式公布下一款iPhone等新品。

去年因為疫情影響部分產品生產製造與供貨，因此蘋果將秋季新品發表會拆分成兩場，使得iPhone 12系列延後至10月發表，但今年並未傳出計畫延後推出消息，因此蘋果預期會在原訂9月時候揭曉新機。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

在家工作 疫情 遠距 蘋果 iPhone 13

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