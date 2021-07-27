EPIC Games認為Google與蘋果合作共同形成市場壟斷

在進一步向Google提出控訴中，EPIC Games認為Google實際上並未與蘋果形成競爭關係，反而是共同合作讓蘋果能在App Store有更大控制權。

依照EPIC Games的說法，認為Google每年向蘋果支付80億至120億美元費用，藉此換取成為Safari瀏覽器等服務預設搜尋引擎，並且因此獲取龐大搜尋廣告等獲利。而Google雖然在形式上以Android與蘋果iOS裝置抗衡，但實際上也維持相當程度的合作關係，造成蘋果在市場上並未有明顯競爭壓力。

因此，開發者在許多情況下必須遵從蘋果訂下規則，其中包含營收分潤比例，或是嚴格的使用平台服務規範，同時Google方面也同樣採取與蘋果幾乎相同營收分潤與使用規範，並未在市場上凸顯更多吸引開發者的平台優勢，實際上是與蘋果共同造成市場壟斷，讓開發者與使用者必須遵循其制訂規則。

但在後續聲明中，Google則強調Android可允許使用者透過諸多軟體市集服務取得內容，同時也允許開發者在更多軟體市集提供內容獲利，以EPIC Games旗下《要塞英雄》 (Fortnite)為例，雖然先前因為違反Google Play Store上的in-App付費機制，因此將其從Google Play Store下架，但依然可透過其他軟體市集等管道提供使用者下載使用，同時也藉此強調Android作業系統秉持開放架構。

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