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Paytm最快今年10月底公開募股上市 成為印度有史以來最大規模上市業者
印度行動支付業者Paytm在今年7月確定向印度市場監管機構提出首次公開募股 (IPO)計畫，預計籌資1660億盧比 (約為新台幣624億元)，而相關說法指稱實際掛牌上市時間將會在今年10月底。
相關說法指稱，Paytm最快會在今年印度排燈節以前掛牌上市，因此預期上市時間將會安排在10月底之前。
若順利的話，Paytm將成為印度有史以來公開募股上市規模最大公司，預計市值將可增加至300億美元，而Paytm更預計可在公開募股上市後的18個月內實現收支平衡，並且讓獲利轉正。
Paytm在去年同期虧損為246.8億盧比，而在今年3月底時公告中則是將虧損縮減為165.5億盧比，顯然也逐漸讓虧損幅度降低。
由Vijay Shekhar Sharma在2010年於One97 Communications任職時創立的Paytm，名稱是採「Pay Through Mobile」的縮寫而成，提供手機預付儲值服務，隨後則是由Vijay Shekhar Sharma以200萬美元資金獨立運作，並且在2014年推出Paytm Wallet App，目前成為印度最大行動支付服務平台。
目前Paytm已經獲得阿里巴巴、Softbank等業者投資，主要競爭對手則是印度境內隸屬Walmart旗下的PhonePe、Google Pay、Facebook旗下WhatsApp Pay等，並且累積超過2000萬家商家合作，並且在每月累積超過14億筆交易。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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