快訊

台大每年僅當掉6%老師 學者：我高教「殭屍化」沒競爭力

阿富汗大宵禁：塔利班圍城...美軍撤收前的最後空襲

PTT站方公告「解禁」全面開放註冊 新增手機認證

中央社 / 台北26日電
今天站方公告即日起全面開放註冊，非台大學生也能用電子信箱和AOTP手機認證。 圖／PTT
今天站方公告即日起全面開放註冊，非台大學生也能用電子信箱和AOTP手機認證。 圖／PTT

國內知名BBS社群平台批踢踢實業坊（PTT）先前曾因帳號註冊浮濫，站方一度暫停受理新帳號申請。今天站方公告即日起全面開放註冊，非台大學生也能用電子信箱和AOTP手機認證。

PTT最初由台大學生創辦，以電子布告欄（BBS）系統為主提供一系列服務，是讓學生交換校園情報的網路平台，現在已成為台灣最大的網路討論空間之一。

PTT今天公告，即日起開放以任意電子信箱註冊帳號，並新增AOTP手機驗證方式，目前限中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、亞太電信、台灣之星的月租型門號。

公告指出，註冊時若使用PTT站方信任的電子信箱（目前支援@ntu.edu.tw），即可自動通過帳號認證。若非信任的電子信箱，將設為「聯絡信箱」，使用者需再進入「個人設定區」並認證帳號。

PTT表示，站方將持續評估新的認證方式，未來若新增其他認證方式，將另行公告。

PTT 台大 手機

延伸閱讀

役男檢舉室內脫口罩還抽菸被記3大過 結果大逆轉

台中捷運住哪一站好？ 網友推這兩站：生活機能不錯

他問租屋要換鎖嗎？ 網曝恐怖經驗：開門看到房東在看電視

住雙北需要買車嗎？有車族揭「這2關鍵」：這狀況一定需要

相關新聞

PTT站方公告「解禁」全面開放註冊 新增手機認證

國內知名BBS社群平台批踢踢實業坊（PTT）先前曾因帳號註冊浮濫，站方一度暫停受理新帳號申請。今天站方公告即日起全面開放...

騰訊收購曾打造《小小大星球》、《極限競速：地平線》等系列遊戲的英國遊戲工作室Sumo

除了在北美地區成立第三個遊戲工作室—天美蒙特婁，藉此進軍3A等級遊戲市場，騰訊稍早更宣布收購曾經製作《Xbox健身》、《極限競速：地平線》系列、《小小大星球3》 (LittleBigPlanet 3)、《殺手2》 (Hitman 2)、《除暴戰警3》 (Crackdown 3)等遊戲作品的英國遊戲工作室Sumo。

微軟再次收購網路安全公司 透過CloudKnox確保雲端存取權限安全性

繼日前宣布收購舊金山網路安全業者RiskIQ，微軟稍早再次宣布將收購網路安全新創公司CloudKnox，但並未透露具體收購金額。

Epic Games收購3D模型數位資產託管平台Sketchfab 加速3D、AR及VR內容創作

Epic Games宣布收購持有多達400萬組3D模型數位資產的託管平台業者Sketchfab，藉此強化旗下Unreal Engine遊戲引擎應用效益。

各科技業者執行長個人保安費去年總計約增加460萬美元 Facebook就佔三分之二

雖然去年受到疫情影響，各個科技廠商執行長出席公開場合活動的比例雖然降低不少，但個人隨扈保安費用卻並未因此減少，反而增加不少。

Intel認為晶片短缺將持續至2023年 未來10年會是半導體黃金發展時期

Intel稍早公布2021財年第二季財報，其中營收達196億美元，其中主要得利於客戶運算部門 (CCG)營收達101億美元，相比去年同期增加6%，但包含資料中心、非揮發性記憶體、可程式解決方案事業群營收均呈現下滑，僅物聯網、自動駕駛車輛事業群維持正向成長，甚至後者更出現高達124%成長幅度。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。