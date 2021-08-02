全球第一座 3D 列印鋼橋在荷蘭運河上啟用 橋身內建感測器可監測結構安全與行走人數
全球第一座 3D 列印鋼橋在 2018 年完工，經過 2 年的測試，這座大橋終於在日前成功安裝在荷蘭阿姆斯特丹紅燈區的 Oudezijds Achterburgwal 運河上，並開放讓行人通行。特別的是，這座鋼橋上內建許多的感測器，不僅可以監控鋼橋結構安全，也能統計行走的人數與次數。
這座 3D 列印鋼橋長約 12 公尺、寬約 6.3 公尺，為了利用 3D 列印製作「鋼橋」，荷蘭公司 MX3D 找來 Imperial College 帝國大學和 The Alan Turing Institute 英國圖靈研究所協力合作，利用 3D 列印機械手臂採用電弧增材製造技術(wire-and-arc printing)列印這座 3D 鋼橋。
除了研發 3D 列印鋼鐵技術外，如何將這座鋼橋安裝在運河上，如何運送也是一門學問，為此 MX3D 與 joris laarman 實驗室、Arup 奧雅納合作進行橋樑安裝。
但這座鋼橋特別的不只是 3D 列印金屬結構，它是一座智慧橋，內建多個感測器，可監測橋樑結構、位移、旋轉…等，也能統計行走人數，並且還內建空氣品質監測、溫度量測…等環境感測器功能，這些統計數據將會建構成 Digital Twin 數位孿生模型，進而幫助未來設計的調整。
圖片及資料來源：
designboom(https://www.designboom.com/design/world-first-3d-printed-steel-bridge-amsterdam-canals-mx3d-07-16-2021/)、
hackaday(https://hackaday.com/2021/07/24/walk-the-first-3d-printed-bridge-and-be-counted/)
《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》
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