微軟再次收購網路安全公司 透過CloudKnox確保雲端存取權限安全性

繼日前宣布收購舊金山網路安全業者RiskIQ，微軟稍早再次宣布將收購網路安全新創公司CloudKnox，但並未透露具體收購金額。

由現任執行長Balaji Parimi於2015年創立，總部位於加州森尼韋爾的CloudKnox，主要提供協助企業控管透過網路存取雲端資源的安全性，其中包含識別各類存取權限及虛擬身分，以及異常存取行為，讓企業更容易管理其雲端服務使用狀態。

依照微軟副總裁Joy Chik說明，由於越來越多企業將服務放上雲端，並且透過各類虛擬化平台運作，但是在越來越多員工替換情況下，難免會在系統後端留下許多帳號權限，若企業未能適時清理這些資料，很可能就會被駭客或有心人士用於存取企業內部資料。而收購CloudKnox，將能透過其技術協助企業快速找出存取權限的安全問題，避免雲端服務受影響。

而CloudKnox的服務不僅能用在Azure雲端平台，更可用在AWS或Google Cloud服務平台，因此也吸引不少企業使用，並且獲得Sorenson Ventures、Dell Technologies Capital及Foundation Capital等風險投資機構投資。

收購CloudKnox之後，微軟計畫將其技術併入旗下負責架構中大型網路環境的集中式目錄管理服務Azure Active Directory內，並且將與先前分別收購的RiskIQ、ReFirm Labs確保雲端環境運作安全，以利旗下Azure雲端服務，以及旗下包含Office 365、Microsoft Teams、Microsoft 365、Microsoft VIVA，以及日前宣布推出的Windows 365服務使用安全。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》