各科技業者執行長個人保安費去年總計約增加460萬美元 Facebook就佔三分之二

雖然去年受到疫情影響，各個科技廠商執行長出席公開場合活動的比例雖然降低不少，但個人隨扈保安費用卻並未因此減少，反而增加不少。

依照protocol網站報導統計，包含Facebook、Uber、甲骨文、亞馬遜、Google、Lyft、Snap、蘋果等科技業者在執行長等人花費隨扈保安費用，約在2020年總計增加460萬美元費用。

其中，Facebook執行長Mark Zuckberg的個人隨扈保安費用增加為2344萬美元，相比2019年時的2046萬美元增加近300萬美元費用，而Facebook財務長Sheryl Sandberg目前的個人隨扈保安費用，則從2019年時的437萬美元增加為765萬美元。

至於Uber執行長Dara Khosrowshahi在2019年的個人隨扈保安費用為84萬8550美元，在2020年則增加為201萬美元。而甲骨文執行長的個人隨扈保安費用則從2018年至2020年沒有太大變化，僅微幅增加為171萬美元。

另外，Jeff Bezos在去年仍擔任亞馬遜執行長時的個人隨扈保安費用僅為160萬美元，Google執行長Sundar Pichai的個人隨扈保安費用則從2018年到2019年，再到2020年幾乎維持一定增長量，分別從121萬美元增加至334萬美元，去年的個人隨扈保安費用則是540萬美元。

而蘋果執行長Tim Cook的個人隨扈保安費用則幾乎沒有太大改變，2018年時為31萬980美元，2019年增加為45萬7080美元，在2020年時增加至47萬250美元，成為protocol網站列舉科技業者中個人隨扈保安費用花費最低的執行長。

其他部分，則包含Lyft總裁John Zimmer個人隨扈保安費用為206萬美元，Lyft執行長Logan Green個人隨扈保安費用為59萬8730美元，Snap執行長Evan Spiegel個人隨扈保安費用則是167萬美元，而Salesforce執行長Marc Benioff個人隨扈保安費用則幾乎維持在131萬美元左右。

近期有不少人使用的Zoom服務，其創辦人暨執行長袁征的個人隨扈保安費用為60萬美元，至於今年7月剛上任成為新任亞馬遜執行長的Andy Jassy，在去年仍是AWS服務業務負責人時的個人隨扈保安費用則是僅有3萬831美元。

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