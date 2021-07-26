Epic Games收購3D模型數位資產託管平台Sketchfab 加速3D、AR及VR內容創作
Epic Games宣布收購持有多達400萬組3D模型數位資產的託管平台業者Sketchfab，藉此強化旗下Unreal Engine遊戲引擎應用效益。
依照EPIC Games說明，此項交易將有助於開發者能更容易透過Unreal Engine打造3D、AR或VR相關內容，同時無須費心從頭打造3D模型，即可將現有3D模型資產內容應用在創作項目，並且能依照創作需求客製化調整。
不過，EPIC Games並未透露實際收購Sketchfab所花費金額。
而針對Sketchfab原本提供3D模型數位資產託管，並且提供資產內容取用、買賣服務，EPIC Games也將原本平台分潤收取比例調整為與EPIC Games Store相同的12%，藉此讓3D模型內容提供者能獲取更高獲利分潤。
至於原本僅限Sketchfab Plus用戶上傳大型檔案的選項，目前將開放所有用戶使用，而現行Sketchfab Plus用戶將自動免費升級為Pro方案，同時也將Pro方案原本每月僅能上傳30組3D模型的限制放寬為50組。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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