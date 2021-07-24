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騰訊收購曾打造《小小大星球》、《極限競速：地平線》等系列遊戲的英國遊戲工作室Sumo

聯合新聞網 / 楊又肇

除了在北美地區成立第三個遊戲工作室—天美蒙特婁，藉此進軍3A等級遊戲市場，騰訊稍早更宣布收購曾經製作《Xbox健身》、《極限競速：地平線》系列、《小小大星球3》 (LittleBigPlanet 3)、《殺手2》 (Hitman 2)、《除暴戰警3》 (Crackdown 3)等遊戲作品的英國遊戲工作室Sumo。

在此之前，其實騰訊就已經持有Sumo約8.75%股權，此次則是以12.6億美元將Sumo收購，並且擴大本身遊戲市場佈局發展能力。

此筆收購並非由騰訊直接完成，而是透過騰訊旗下曾製作《龍族幻想》等遊戲的香港Sixjoy收購。不過，此次收購可能會面臨政府單位調查是否涉及壟斷。

目前騰訊已經擁有Riot Games，同時在Epic Games、動視暴雪、Ubisoft、Bluehole、Paradox Interactive、Supercell、Grinding Gear Games、Bohemia Interactive，以及Yager等遊戲開發商及發行商均有不同比例持股，顯然在遊戲市場已經有不少影響力。Timi

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

騰訊

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