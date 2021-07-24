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美國聯邦航空管理局透過全新空間定位技術 管制太空商業旅行飛航

聯合新聞網 / 楊又肇

維珍銀河藍色起源相繼完成第一次載人升空任務，並且標榜將開啟人類太空商業旅行，甚至已經開始對外售票，美國聯邦航空管理局 (FAA)隨即也說明將針對日後的太空商業旅行飛航進行管制。

如同目前在美國境內繁複的機場航班管控，未來一旦太空商業旅行普及化，勢必也需要透過妥善數據管制，避免影響既有機場航班運行，甚至產生飛航意外。

不過，相較目前透過雷達等方式管制低空飛行的小型飛機，或是攀升至平流層以上進行長距離飛行的大型飛機航向，未來是必須要透過新技術控管包含維珍銀河、藍色起源與SpaceX等業者所發射大型升空載具，以及重返地球時的飛行途徑，避免造成意外產生。

其中，美國聯邦航空管理局計畫透過空間數據整合方式，藉此將火箭助推器與航空載具追蹤數據納入國家航空系統，藉此將大型升空載具發射時，以及重返地球時的位置數據即時同步至交通流量管理系統。在此相技術中，將即時追蹤升空載具位置、高度與當下速度，以利管制人員等可更快針對突發狀況做出應變處置。

除了近期所作調整，美國聯邦航空管理局也確定在休士頓設置全新安全中心，預計透過新技術即時監控德州及新墨西哥州境內商用火箭發射任務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

太空 機場 火箭

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