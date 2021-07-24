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Intel認為晶片短缺將持續至2023年 未來10年會是半導體黃金發展時期

聯合新聞網 / 楊又肇

Intel稍早公布2021財年第二季財報，其中營收達196億美元，其中主要得利於客戶運算部門 (CCG)營收達101億美元，相比去年同期增加6%，但包含資料中心、非揮發性記憶體、可程式解決方案事業群營收均呈現下滑，僅物聯網、自動駕駛車輛事業群維持正向成長，甚至後者更出現高達124%成長幅度。

雖然營收表現亮眼，但Intel在第二季淨利則呈現下滑，原因在於先前因應IDM 2.0發展策略，計畫在以色列額外投資6億美元擴展研發業務，並且投資100億美元建造全新晶片產線，其他也包含計畫在歐洲更多地方建廠，並且擴大位於新墨西哥州里約蘭丘 (Rio Rancho)的產線規模，因此也讓Intel預算支出增加。

而針對近期市場傳聞Intel將以300億美元收購GlobalFoundries，Intel執行長Pat Gelsinger並未作任何回應，但在受訪時再次重申近期晶片短缺問題將會延續至2023年，原因在於半導體產業增加產能需要較長時間，因此預期至少需要花費1-2年時間才能讓供需恢復平衡。

至於針對此次財報表現，Pat Gelsinger則認為在PC市場需求持續增加之下，預期未來隨著混合辦公模式持續普及趨勢，將會有更大PC更換潮，同時也預期資料中心硬體替換需求，將隨著更多網路服務使用量增長變得明顯，甚至認為未來10年將成為半導體業黃金發展時期。

Intel計畫在美國西岸時間7月26日下午2點說明新處理器製程與封裝技術發展佈局，藉此說明Intel未來在處理器產品規劃等細節。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

半導體 物聯網 Intel

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