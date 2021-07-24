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東京奧運以日本經典遊戲配樂 作為各國代表隊進場曲目

聯合新聞網 / 楊又肇

去年因為疫情影響而延到今年舉辦的東京奧運，終於在稍早的開幕式中展開，而相較上一屆的2016年里約奧運閉幕時，由前日本首相安倍晉三以頭戴瑪利歐帽子現身接手，此次開幕活動中更以日本遊戲業者在全球市場熱銷遊戲作品配樂作為各國代表隊進場曲目，不僅成功以此銜接更多熟悉這些配樂的玩家關注，更凸顯日本遊戲產業在全球市場所產生影響力。

而此次用於進場時的19首配樂分別來自哪些遊戲？其中包含眾人熟悉的《勇者鬥惡龍》、《Final Fantasy》、《傳奇系列》、《魔物獵人》、《王國之心》、《超時空之鑰》、《空戰奇兵系列》、《音速小子》、《世界足球競賽系列》、《夢幻之星 新宇宙》、《宇宙巡航艦》、《尼爾》、《復活邪神系列》，以及《劍魂》。

完整進場曲目如下：

． ドラゴンクエスト (勇者鬥惡龍)「序章：ロトのテーマ」

． ファイナルファンタジー (Final Fantasy)「勝利のファンファーレ」

． テイルズオブシリーズ (傳奇系列)「スレイのテーマ～導師～」

． モンスターハンター (魔物獵人)「英雄の証」

． キングダムハーツ (王國之心)「Olympus Coliseum」

． クロノ・トリガー (超時空之鑰)「カエルのテーマ」

． エースコンバット (空戰奇兵系列)「First Flight」

． テイルズオブシリーズ (傳奇系列)「王都－威風堂々」

． モンスターハンター (魔物獵人)「旅立ちの風」

． クロノ・トリガー (超時空之鑰)「ロボのテーマ」

． ソニック・ザ・ヘッジホッグ (音速小子)「Star Light Zone」

． ウイニングイレブン (Pro Evolution Soccer) (世界足球競賽系列)「eFootball walk－on theme」

． ファイナルファンタジー (Final Fantasy)「MAIN THEME」

． ファンタシースターユニバース (夢幻之星 新宇宙)「Guardians」

． キングダムハーツ (王國之心)「Hero's Fanfare」

． グラディウス (Nemesis) (宇宙巡航艦)「01 ACT 1－1」

． NieR (尼爾)「イニシエノウタ」

． サガシリーズ (復活邪神系列)「魔界吟遊詩－サガシリーズメドレー2016」

． ソウルキャリバー (劍魂)「The Brave New Stage of History」

更多科技業者一同迎接東京奧運

除了以眾人熟悉的遊戲配樂作為各國代表隊進場曲目，許多科技業者也積極參與此次東京奧運，其中包含Google強調能透過旗下搜尋服務即時掌握賽事，甚至可以了解奧運期間各類趣味統計數據，另外更與日本動畫公司STUDIO 4°C合作打造可遊玩Google塗鴉內容，讓使用者可以透過16位元畫風體驗各項運動挑戰，甚至在Chrome瀏覽器中的離線小恐龍遊戲也加入充滿奧運風格的火炬元素。

其他部分，Google也提供藉由YouTube、YouTube TV、Google TV、Google Assistant等服務關注東京奧運賽事，更透過Google Play Store蒐集東京奧運賽事相關App內容。而在目前仍因疫情影響無法相過去隨時前往日本旅行情況下，Google也強調透過Google Maps街景服務隨時可以「造訪」日本。

至於Yahoo奇摩方面則在「東京戰報」新聞專題中推出「AR體驗室」，透過擴增實境技術創建3D多視角虛擬賽場和選手，讓使用者能透過擴增實境方式體驗賽事，並且讓經典必殺技和得分判定規則在手機螢幕活躍起來。其中涵蓋5大競技項目，包括羽球篇、跆拳道篇 (正面攻擊、轉身踢技)、自由車篇、棒球篇、擊劍篇，讓運動迷能透過手持裝置「近距離」剖析競技規則，輕鬆看懂各項賽事。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

東京奧運 日本 疫情

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