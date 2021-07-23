Faraday Future正式在紐約掛牌上市 預計明年第一季交車

今年4月確認與空殼公司Property Solutions Acquisition Corp (PSAC)合併，並且讓新公司延續使用Faraday Future名稱，稍早宣布在所有股東同意下，以股市代號「FFIE」正式在美國納斯達克證券交易所掛牌上市。

雙方合併上市後，預期將可讓Faraday Future獲得10億美元資金。

而隨著Faraday Future掛牌上市，同時也成為前樂視網負責人賈躍亭參與投資的第三家上市公司。從Faraday Future先前公布持股結構，顯示Faraday Future管理層共同持股比例達50%以上，恒大集團持股約佔32%，而賈躍亭以個人債權信託形式持股比例則佔16%，代表在Faraday Future內部仍有相當影響力。

同時，依照先前Faraday Future公布數據，目前已經累積超過800項智慧電動車技術專利，目標在2025年以前讓電動車交車量累積超過45萬輛，而首款電動車FF91預計會在2022年開始交車。

至於在近期發展中，Faraday Future已經在今年5月於美國紐約曼哈頓設立可讓消費者近距離體驗車款的未來主義者體驗中心，更說明已經完成冬季道路測試，最快會在今年內進入量產。

不過，相比目前包含智己汽車、極氪001、北汽新能源旗下極狐等新創業者相繼加入電動車市場競爭，360、小米等科技業者也開始跨界投入電動車產品發展，Faraday Future雖然早在2014年就已經投入電動車研發，甚至提出全電動化、智慧化，以及具備連網與共享使用特性的造車理念，但在過去幾年內始終被人質疑為騙局，甚至有欠款等債務問題，在此期間更有眾多業者相繼推出電動車產品，因此也讓Faraday Future逐漸失去早期踏入電動車市場發展優勢。

但從Faraday Future公布車輛數據顯示，顯示FF 91具備1050匹馬力輸出動力，扭力最高可達1800Nm以上，並且可在2.39秒內完成時速100公里加速，而內建130kWh電池模組更可在歐盟提出的NEDC汽車能效測試達700公里續航距離表現，顯然仍吸引不少投資者與買家關注。

除了定位頂規的FF 91計畫在2022年第一季開始交車，Faraday Future也確認定位中階的FF 81預計在2023年進入量產，而定位入門的FF 71量產時間則定在2024年，同時Faraday Future更預測載2025年的年營收規模將達200億美元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》