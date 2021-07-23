亞馬遜投資的電動車新創業者Rivian 在藍色起源首次載人升空任務也獲得不少關注
日前在藍色起源完成第一次載人升空任務，並且順利將亞馬遜創辦人Jeff Bezos等人送上距離地表107公里高度，在體驗約3分鐘無重力感受後重返地表的期間，將Jeff Bezos等人載送至New Shepard火箭所使用車輛，正是亞馬遜所投資電動車新創公司Rivian旗下電動車輛。
而在整個火箭發射升空過程，其實也讓Rivian大幅宣傳旗下電動貨卡R1T與電動休旅車R1S，甚至在現場也實際展示透過此款電動貨卡進行人員載乘，或是作為戶外露營使用車輛。
Rivian很早就獲得亞馬遜投資，同時也獲得亞馬遜客製化自動送貨車輛需求訂單，預計最快會在2022年上路。至於針對消費市場推出的電動貨卡R1T與電動休旅車R1S，目前Rivian預計最快會在今年底開始交車，同時也說明日後將以這兩款車輛為基礎，繼續打造更多電動車款。
針對亞馬遜客製化電動貨車設計裡，Rivian則是說明加入更容易更換的保險桿，以及意外損壞時可迅速更換的零件設計，針對車內貨物櫃也透過磁吸方式加強固定效果，並且可依照送貨等配送任務需求快速調整配置方式。
目前Rivian已經從亞馬遜等獲得超過80億美元投資金額，今年初更獲得美國普信集團在內單位提供總值達26.5億美元投資，同時也計畫透過公開募股上市籌集更多資金。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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