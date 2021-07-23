兩家開發商聯合指控蘋果以其優勢影響App內容推廣 要求賠償2000億美元

Coronavirus Reporter與Calid兩家App開發商聯合向蘋果提出控訴，指稱蘋果以其市場優勢主導App內容推廣，導致眾多開發者打造內容在推廣上受到影響，因此希望蘋果為此向所有受到相同影響的開發商提供總額高達2000億美元賠償金額。

在此之前，Coronavirus Reporter其實就與蘋果有訴訟爭執，但在今年7月之後則是撤銷原本以反壟斷提告，改與Calid聯合代表更多開發商於美國加州北部地方法院向蘋果發起集體訴訟。

訴訟內容中，強調蘋果以其產品銷售地位及App Store掌控影響開發者提供App內容推廣效益，同時也指稱現今由執行長Tim Cook帶領的蘋果僅以追求利潤為導向，不再像前執行長Steve Jobs時期更重視App內容創新。

Coronavirus Reporter表示，蘋果在退回其App上架請求後，卻允許由蓋伊和聖托馬斯國民保健信託基金會資助開發、倫敦聖多馬醫院員工針對新型冠狀病毒打造的App上架，而這款App功能幾乎與Coronavirus Reporter當初提交內容相同，同時在蘋果規廣之下，這款App幾乎累積每日達500萬人使用量。

在這樣的情況下，Coronavirus Reporter認為蘋果在App內容審核並不公允，甚至是因為開發者身分等因素決定是否允許App內容上架，因此在訴訟內容要求蘋果必須針對有相似情況被拒絕、限制上架，總數約達500款App內容各賠償至少9000萬美元。

而若加上取得蘋果開發人員身分的每年99美元費用，此項訴訟要求賠償金額將高達2000億美元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》