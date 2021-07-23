快訊

直播／一口氣降至二級最新指引 指揮中心下午2時說明

限制梅花座也願意開業 餐飲業者就盼振興券重出江湖

聽新聞
test
0:00 / 0:00

兩家開發商聯合指控蘋果以其優勢影響App內容推廣 要求賠償2000億美元

聯合新聞網 / 楊又肇

Coronavirus Reporter與Calid兩家App開發商聯合向蘋果提出控訴，指稱蘋果以其市場優勢主導App內容推廣，導致眾多開發者打造內容在推廣上受到影響，因此希望蘋果為此向所有受到相同影響的開發商提供總額高達2000億美元賠償金額。

在此之前，Coronavirus Reporter其實就與蘋果有訴訟爭執，但在今年7月之後則是撤銷原本以反壟斷提告，改與Calid聯合代表更多開發商於美國加州北部地方法院向蘋果發起集體訴訟。

訴訟內容中，強調蘋果以其產品銷售地位及App Store掌控影響開發者提供App內容推廣效益，同時也指稱現今由執行長Tim Cook帶領的蘋果僅以追求利潤為導向，不再像前執行長Steve Jobs時期更重視App內容創新。

Coronavirus Reporter表示，蘋果在退回其App上架請求後，卻允許由蓋伊和聖托馬斯國民保健信託基金會資助開發、倫敦聖多馬醫院員工針對新型冠狀病毒打造的App上架，而這款App功能幾乎與Coronavirus Reporter當初提交內容相同，同時在蘋果規廣之下，這款App幾乎累積每日達500萬人使用量。

在這樣的情況下，Coronavirus Reporter認為蘋果在App內容審核並不公允，甚至是因為開發者身分等因素決定是否允許App內容上架，因此在訴訟內容要求蘋果必須針對有相似情況被拒絕、限制上架，總數約達500款App內容各賠償至少9000萬美元。

而若加上取得蘋果開發人員身分的每年99美元費用，此項訴訟要求賠償金額將高達2000億美元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

倫敦 蘋果

延伸閱讀

iPhone成間諜軟體遇駭重災區 蘋果資安聲譽受創

日經：蘋果將推5G版iPhone SE 明年新機無Mini版

三星嗆聲蘋果！新品發表前 信義區A13對面大作廣告

蘋果明年所有iPhone都是5G手機 Mini可能說再見

相關新聞

兩家開發商聯合指控蘋果以其優勢影響App內容推廣 要求賠償2000億美元

Coronavirus Reporter與Calid兩家App開發商聯合向蘋果提出控訴，指稱蘋果以其市場優勢主導App內容推廣，導致眾多開發者打造內容在推廣上受到影響，因此希望蘋果為此向所有受到相同影響的開發商提供總額高達2000億美元賠償金額。

亞馬遜投資的電動車新創業者Rivian 在藍色起源首次載人升空任務也獲得不少關注

日前在藍色起源完成第一次載人升空任務，並且順利將亞馬遜創辦人Jeff Bezos等人送上距離地表107公里高度，在體驗約3分鐘無重力感受後重返地表的期間，將Jeff Bezos等人載送至New Shepard火箭所使用車輛，正是亞馬遜所投資電動車新創公司Rivian旗下電動車輛。

Faraday Future正式在紐約掛牌上市 預計明年第一季交車

今年4月確認與空殼公司Property Solutions Acquisition Corp (PSAC)合併，並且讓新公司延續使用Faraday Future名稱，稍早宣布在所有股東同意下，以股市代號「FFIE」正式在美國納斯達克證券交易所掛牌上市。

Netflix證實將先佈局手機遊戲市場 與現有訂閱方案綁定、不加廣告與額外收費內容

日前透露將進軍遊戲市場消息後，Netflix在公布2021財年第二季財報結果時，同時也說明進軍遊戲市場的預期作法，其中包含以現有互動影集內容作法為基礎，並且著眼手機裝置上的遊玩體驗。

YouTube針對創作者開放「超級感謝」機制 讓粉絲能付費贊助支持

從2017年開始推出超級聊天 (Super Chat)贊助功能，並且陸續追加更多粉絲與YouTube創作者互動支持功能後，YouTube再次宣布將在包含台灣在內的全球68個國家地區推出名為超級感謝 (Super Thanks)贊助功能，成為YouTube第四個可讓粉絲付費支持創作者的互動機制。

Tesla執行長馬斯克：年底開放其他品牌電動車使用超級充電站

Tesla執行長Elon Musk透過個人Twitter透露，預計在今年下半年開放其他品牌電動車使用其超級充電站 (Supercharger)，讓更多電動車能透過Tesla位於全球各地的充電站補充電力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。