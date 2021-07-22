前Intel執行長Bob Swan 成為私人風險投資公司a16z合作夥伴
從Intel離開後，前Intel執行長Bob Swan加入成為美國私人風險投資公司Andreessen Horowitz (a16z)合作夥伴，將協助更多投資新創擴大成長。
Bob Swan過去曾認美國奇異及eBay財務長職位，並且在2016年10月加入Intel擔任財務長，而在前任執行長Brian Krzanich因違反公司禁止內部親密交往規定，最終辭去Intel執行長職務，使得Bob Swan接手擔任臨時執行長，並且在2019年1月正式成為Intel新任執行長。
不過，Bob Swan原本就表示不會永久擔任執行長職位，同時也由Intel董事會繼續尋找合適人選接手擔任執行長。最後則是找回過去曾在Intel任職多年，後續分別在EMC、VMware帶領發展的Pat Gelsinger接手成為新任執行長，而Bob Swan也在今年1月從Intel退位離開。
而加入Andreessen Horowitz從事風險投資相關工作，顯然更適合財務背景出身的Bob Swan。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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