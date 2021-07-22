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Tesla執行長馬斯克：年底開放其他品牌電動車使用超級充電站

聯合新聞網 / 楊又肇

Tesla執行長Elon Musk透過個人Twitter透露，預計在今年下半年開放其他品牌電動車使用其超級充電站 (Supercharger)，讓更多電動車能透過Tesla位於全球各地的充電站補充電力。

針對Tesla車款採用與其他品牌電動車不同的特規充電頭設計時，Elon Musk則表示因為早期設計時尚未有可同時兼顧高低功率範圍，同時符合薄型設計需求的充電頭。

目前Tesla總計在全球地區建置超過2700座充電站，同時累積超過25萬個充電樁，而近期更宣布從今年第三季開始推出新車與充電站都會採用歐盟地區通用的CCS2通用充電規格，顯示早已為了開放其他品牌電動車使用超級充電站作準備。

而向其他品牌電動車開放使用超級充電站，預期將促使更多消費者購買電動車，同時也能加速電動車普及速度，更有利Tesla向政府單位爭取基礎建設補助，藉此擴大投資建置充電站資源。

除了Tesla，包含Blink Charging、EVgo，以及福斯旗下美國電氣化公司 (Electrify America)目前也已經在美國各地建置車用充電網路系統。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌 電動車 特斯拉 馬斯克

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