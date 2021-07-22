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YouTube針對創作者開放「超級感謝」機制 讓粉絲能付費贊助支持

聯合新聞網 / 楊又肇

從2017年開始推出超級聊天 (Super Chat)贊助功能，並且陸續追加更多粉絲與YouTube創作者互動支持功能後，YouTube再次宣布將在包含台灣在內的全球68個國家地區推出名為超級感謝 (Super Thanks)贊助功能，成為YouTube第四個可讓粉絲付費支持創作者的互動機制。

「超級感謝」機制可讓粉絲在2美元至50美元 (或當地幣值)之間四種價位選擇，藉此向支持創作者給予贊助，同時也會透過GIF動畫呈現，留言內容也會以醒目、色彩鮮明的方式顯示，讓創作者能更容易看見。

實際上，「超級感謝」機制在先前就已經透過beta版本形式提供部分創作者測試，並且在取得諸多意見反饋後變成正式功能，成為目前YouTube創作者全新收益來源之一。

而從先前推出的廣告投放、商品銷售，以及後來推出的會員專屬內容，目前YouTube也希望藉由眾多創作者吸引粉絲的凝聚力，藉此強化線上直播互動使用模式，藉此增加更多用戶黏著比例。

此次推出的「超級感謝」功能已經在全球68個國家地區上線，並且可對應PC、iOS與Android裝置使用，並且將會在今年稍晚時候陸續開放符合YouTube合作夥伴計畫資格的創作者使用這項功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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