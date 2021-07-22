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Netflix證實將先佈局手機遊戲市場 與現有訂閱方案綁定、不加廣告與額外收費內容

聯合新聞網 / 楊又肇

日前透露將進軍遊戲市場消息後，Netflix在公布2021財年第二季財報結果時，同時也說明進軍遊戲市場的預期作法，其中包含以現有互動影集內容作法為基礎，並且著眼手機裝置上的遊玩體驗。

不過，Netflix表示目前相關規劃仍處於早期階段，但強調會讓遊戲內容包含在現有訂閱方案，因此不會採額外單獨發行、收費，同時也不會在遊戲內設置廣告或透過額外付費購買內容增加獲利。

而此次財報顯示Netflix在第二季營收為73.4億美元，淨利則為7.2億美元，但新增訂閱用戶數量僅達154萬人，同時在北美地區因其他競爭服務等因素損失約43萬名訂閱用戶。

雖然Netflix持續透過收購影片內容，以及投資製作原創影片內容吸引更多用戶目光，但是在迪士尼、蘋果、HBO等業者相繼加入串流影音服務競爭，並且以自有影片內容資產吸引用戶，其實也讓Netflix受到不少影響。

因此除了持續擴充本身影片內容資產，Netflix目前也積極與遊戲市場銜接，其中包含與Ubisoft等遊戲業者合作拍攝改編影片作品，此次更投入遊戲市場發展，並且擴展先前將影片內容與遊戲結合的宣傳模式，不僅可透過遊戲吸引更多人關看影片，同時也能增加用戶黏著使用時間。

另外，Netflix先前也證實將投入虛擬實境內容發展，但此次財報說明中並未透露進一步消息。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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